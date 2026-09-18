Destacada A
Detienen a un sujeto por robar combustible de dos colectivos
Ocurrió en Thompson y Morel. El ladrón de 35 años habría usado una manguera para sacar nafta de dos micros de la empresa San Gabriel.
Un hombre de 35 años fue detenido anoche acusado de intentar robar combustible de dos colectivos pertenecientes a la empresa San Gabriel.
El procedimiento se registró alrededor de las 22:30, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una maniobra sospechosa en inmediaciones de Thompson y Coronel Morel.
Según informó el Comando de Patrullas, momentos antes Jesús Ezequiel Acosta habría utilizado una manguera para extraer combustible de dos unidades que estaban estacionadas sobre calle Thompson.
La situación fue advertida por personal de la empresa, que dio aviso a la Policía. Tras arribar al lugar, los efectivos localizaron y aprehendieron al sospechoso en el sector. Además, secuestraron los elementos que presuntamente habían sido utilizados para cometer el ilícito.
Acosta y los elementos incautados fueron trasladados a la Comisaría Primera. La causa fue caratulada como tentativa de hurto y quedó a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Detienen a un sujeto por robar combustible de dos colectivos
La Liga del Sur pone en marcha hoy la octava fecha con dos partidos del Oficial
Argentina superó las cien: cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos
Clausura: ganar y romper la racha negra, la misión de Racing ante Sarmiento
La Liga Plata entra en zona de definiciones: seis buscan los cuartos de final
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Se conoció la identidad de la mujer fallecida en el choque entre moto y camioneta
-
Noticias B16 horas ago
Tras una millonaria inversión provincial, Susbielles anunció 142 lotes para viviendas
-
Noticias B18 horas ago
Ofrecen recompensa para capturar a un conocido arquero condenado por un delito sexual
-
Noticias B17 horas ago
Video: así fue la maniobra que puso en la mira a "La Uruguaya"
-
Espectáculos22 horas ago
Gran Hermano: cuánto dinero se llevó la ganadora y cuál había sido el premio de la primera edición en 2001
-
La región20 horas ago
A cinco días de la tragedia en Guaminí, siguen buscando al quinto pescador desaparecido
-
Noticias B19 horas ago
Sin acuerdo con los docentes universitarios: el Gobierno aplicará igual una suba salarial del 3%
-
Deportes24 horas ago
La Liga del Sur entra en modo definición: así se juega la octava fecha