Detienen a un sujeto por robar combustible de dos colectivos

Un hombre de 35 años fue detenido anoche acusado de intentar robar combustible de dos colectivos pertenecientes a la empresa San Gabriel.

El procedimiento se registró alrededor de las 22:30, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una maniobra sospechosa en inmediaciones de Thompson y Coronel Morel.

Según informó el Comando de Patrullas, momentos antes Jesús Ezequiel Acosta habría utilizado una manguera para extraer combustible de dos unidades que estaban estacionadas sobre calle Thompson.

La situación fue advertida por personal de la empresa, que dio aviso a la Policía. Tras arribar al lugar, los efectivos localizaron y aprehendieron al sospechoso en el sector. Además, secuestraron los elementos que presuntamente habían sido utilizados para cometer el ilícito.

Acosta y los elementos incautados fueron trasladados a la Comisaría Primera. La causa fue caratulada como tentativa de hurto y quedó a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.