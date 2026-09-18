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El Gobierno aumentó 1,7% las prestaciones por discapacidad: los nuevos valores
La actualización rige desde septiembre y alcanza a los servicios incluidos en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. El ajuste toma como referencia la inflación de agosto.
El Gobierno nacional oficializó un aumento del 1,7% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad, que regirá durante septiembre.
La medida fue establecida mediante la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La actualización se aplica sin diferencias entre los distintos tipos de prestaciones y toma como referencia la inflación de agosto.
El incremento alcanza al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y se calcula sobre los valores que estaban vigentes durante agosto. En aquel mes se había aplicado otra suba, en ese caso del 2,1%, vinculada con la variación del IPC de julio.
Además, continuará vigente el adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica.
Entre los nuevos montos, la internación para rehabilitación quedó establecida en $5.982.158,61, mientras que un Centro de Día categoría A tendrá un valor de $1.120.292,68 para jornada doble y de $595.990,93 para jornada simple.
En el caso de los Centros Educativos Terapéuticos categoría A, la jornada doble pasa a $1.258.436,01 y la simple a $687.261,23. Para formación y aprestamiento laboral, los valores serán de $1.099.562,74 para jornada doble y $597.925,91 para jornada simple.
También se actualizaron los aranceles correspondientes a escolaridad. La escolaridad primaria de jornada doble categoría A quedó en $1.180.117,30, mientras que la jornada simple se fijó en $596.846,71.
Por otra parte, los hogares se encuentran entre las prestaciones con montos más elevados. En la categoría A, el hogar permanente tendrá un arancel de $2.107.238,43; el hogar permanente con Centro de Día, de $3.276.799,92; y el hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico llegará a $3.421.018,65.
En cuanto a otras prestaciones, la estimulación temprana pasó a $422.231,69, el módulo de Maestro de Apoyo quedó en $497.881,75 y el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar se fijó en $770.043,58.
Finalmente, el valor del transporte por kilómetro aumentó de $900,01 a $915,31, mientras que el módulo de alimentación pasó de $4.931,79 a $5.015,63.
La actualización mensual del nomenclador responde al mecanismo previsto para adecuar los aranceles de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor del mes anterior.
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