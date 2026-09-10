Villa Mitre jugará este domingo y Olimpo quedará libre en una fecha decisiva del Federal A

La Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A entra en su tramo final y los equipos bahienses llegan con objetivos claros para la octava fecha.

Villa Mitre tendrá una parada clave el domingo, cuando visite a Argentino de Monte Maíz, desde las 15:45, en un duelo directo por la pelea de clasificación. El encuentro será dirigido por Guillermo Adrián González, de Resistencia.

El Tricolor suma 9 puntos y está quinto, por diferencia de gol, detrás de Kimberley, que ocupa por ahora el último lugar de clasificación a cuartos de final por el campeonato y el primer ascenso. Por eso, el partido del fin de semana puede ser determinante para volver a meterse entre los cuatro primeros antes de la última fecha.

Argentino, en tanto, tiene 8 unidades y también necesita ganar para no perder terreno, por lo que el cruce aparece como uno de los más importantes de la jornada.

Olimpo, por su parte, tendrá fecha libre. El Aurinegro viene de empatar 1 a 1 con Cipolletti en el Roberto Carminatti y quedó segundo en la tabla con 12 puntos, detrás de Alvarado, que lidera con 14.

El equipo de nuestra ciudad deberá seguir de cerca lo que ocurra con sus rivales directos, especialmente con Atenas, Kimberley, Villa Mitre y Cipolletti. Después de esta fecha solo quedará una jornada para definir los cuatro clasificados a cuartos de final.

La programación del domingo tendrá además los partidos Kimberley-Huracán Las Heras, desde las 15; Cipolletti-Alvarado, a las 15:30; y Atenas de Río Cuarto-Juventud Antoniana, desde las 16:30.

La tabla tiene arriba a Alvarado, con 14 puntos; Olimpo, con 12; Atenas, con 10; Kimberley, Villa Mitre y Cipolletti, con 9; Argentino de Monte Maíz, con 8; Huracán Las Heras, con 3; y Juventud Antoniana, con 2.

Del primero al cuarto clasificarán a cuartos de final por el campeonato y el primer ascenso. Del quinto al noveno jugarán los playoffs de la Reválida por el segundo ascenso.

En ese contexto, Villa Mitre necesita sumar fuerte en Monte Maíz y Olimpo deberá esperar una combinación de resultados que le permita llegar bien parado a la última fecha.