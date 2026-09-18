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Libertarios se concentran frente al hotel donde se encuentra Milei
Seguidores de La Libertad Avanza comenzaron a concentrarse en inmediaciones del Hotel Land Plaza.
Militantes y referentes de La Libertad Avanza comenzaron a llegar durante la tarde de este viernes a las inmediaciones del Hotel Land Plaza, donde se encuentra el presidente Javier Milei luego de cumplir con parte de su agenda en Bahía Blanca.
Según pudo saber La Brújula 24, varios seguidores del mandatario lograron acercarse hasta el sector ubicado en la primera cuadra de Saavedra, en medio de un estricto operativo policial dispuesto alrededor del establecimiento.
La convocatoria había sido fijada para las 16:30, aunque la actividad se retrasaría y el contacto del Presidente con los militantes se produciría después de las 17.
Desde horas de la mañana se mantiene desplegado un operativo de seguridad en distintos puntos del centro, con presencia de fuerzas federales, Policía Bonaerense y agentes municipales.
Milei llegó este viernes a Bahía Blanca y durante la primera parte de la jornada recorrió Compañía Mega, que lleva adelante una inversión cercana a los US$365 millones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Tras finalizar las actividades, el mandatario se trasladó hacia el Hotel Land Plaza, donde permanece a la espera de continuar con su agenda.
En paralelo, varios dirigentes de la región se encuentran reunidos en el Hotel Argos, a la espera de mantener contacto con el presidente Javier Milei durante su paso por Bahía Blanca. La presencia de los referentes políticos forma parte de la agenda que rodea la visita del mandatario a la ciudad.
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