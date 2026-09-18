Una empresa de condones reporta la peor caída de sus ventas en 40 años

La empresa de preservativos Tulipán anunció la caída en ventas más grande de su historia y atribuyó el fenómeno a una "crisis del deseo".

"Después de casi 40 años invirtiendo en innovación, investigación y desarrollo, lamentamos informar que estamos ante una situación límite", informó la compañía.

"Ya no sabemos qué hacer para que cojan", dijo Tulipán en un comunicado que evitó la habitual profilaxis conceptual de los avisos institucionales.

La empresa Kopelco fabricante de los Tulipán, ubicada en la provincia de Buenos Aires, redujo su personal de 355 a 135 trabajadores en marzo de 2026, lo que representó el despido del 60% de la plantilla.

"Durante todo este tiempo trabajamos para mejorar la experiencia sexual con nuevos preservativos, geles íntimos y sextoys. Pero hoy existe una variable que ningún laboratorio puede controlar: sus ganas", explicó la distribuidora de condones.

El panorama que describió Tulipán es alarmante: "Estamos ante una crisis del deseo", dijo la empresa, que explicó que la generación con más información sobre sexo en toda la historia, es también la que menos lo está practicando.

"Entre los que sí lo hacen, todavía son muchos los que no se cuidan", dijeron y dejó abierta la puerta a un cierre: "Nos vemos obligados a evaluar cómo seguir".