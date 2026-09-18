La mora crediticia volvió a crecer en julio y toca nuevos máximos

La mora del crédito al sector privado volvió a crecer durante julio y alcanzó el 7,7%, igualando el máximo registrado en mayo, según datos del último Informe de Bancos publicado por el Banco Central.

El deterioro fue especialmente marcado entre las familias. El nivel de irregularidad llegó al 12,9% de la cartera, el valor más elevado de las últimas dos décadas. En los préstamos personales avanzó del 16,4% al 16,7%, mientras que entre aquellos ajustados por UVA alcanzó el 20,3%.

La situación también empeoró para las empresas, aunque en niveles considerablemente menores: la mora pasó del 3,5% al 3,6%.

En comparación con julio del año pasado, el indicador correspondiente a las familias más que se duplicó, ya que entonces se ubicaba en 5,6%. Entre las compañías, en tanto, se triplicó desde el 1,2%.

El BCRA explicó que el aumento mensual estuvo relacionado tanto con la caída real del financiamiento total como con un incremento de la cartera irregular, aunque este último proceso viene desacelerándose.

“La mora de las familias marca un nuevo récord en julio de 12,9%. Esto se da a pesar de las refinanciaciones y el pase a pérdida que los saca del registro”, advirtió el analista Christian Buteler.

El fenómeno coincide con un escenario de escasa expansión del crédito. El stock total de préstamos otorgados en pesos cayó 1,6% durante julio y acumula alrededor de 14 meses de estancamiento. A su vez, la economía cerró el segundo trimestre con una contracción del 0,6%.

Pese al deterioro, el Banco Central remarcó que el sistema mantiene capacidad para afrontar eventuales pérdidas. Las previsiones constituidas por las entidades equivalieron al 87,6% de la cartera irregular.

Además, el organismo indicó que la probabilidad estimada de default bajó al 2,4% y sostuvo que estos datos “dan cuenta de la amplia capacidad patrimonial del sistema financiero frente a potenciales pérdidas crediticias asociadas al riesgo de crédito”.

Con información de La Nación