Villa Mitre juega una final anticipada y Olimpo mira desde afuera

Villa Mitre afrontará hoy una parada decisiva en la Fase Campeonato del Torneo Federal A, cuando visite a Argentino de Monte Maíz por la octava fecha de la Zona B.

El partido se jugará desde las 15:45 y tendrá como árbitro principal a Guillermo Adrián González, de Resistencia. Para el Tricolor no será un compromiso más: llega con 9 puntos y necesita sumar para meterse nuevamente entre los cuatro primeros, que clasifican a cuartos de final por el campeonato y el primer ascenso.

El equipo bahiense comparte línea con Kimberley y Cipolletti, aunque por ahora aparece fuera de la zona de clasificación directa. Enfrente tendrá a un rival que también está en carrera, ya que Argentino suma 8 unidades y buscará hacerse fuerte como local.

Olimpo, en tanto, tendrá fecha libre. El Aurinegro viene de empatar 1 a 1 con Cipolletti en el Roberto Carminatti y quedó segundo con 12 puntos, detrás de Alvarado, que lidera con 14.

Por eso, el equipo de nuestra ciudad deberá seguir de cerca lo que ocurra en el resto de la programación, especialmente porque después de esta jornada quedará apenas una fecha para cerrar la etapa.

Además del partido de Villa Mitre, hoy jugarán Kimberley-Huracán Las Heras, desde las 15; Cipolletti-Alvarado, a las 15:30; y Atenas de Río Cuarto-Juventud Antoniana, desde las 16:30.