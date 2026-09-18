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Racing volvió al triunfo, venció a Sarmiento y salió del último puesto
La Academia se impuso 3-1 en Avellaneda por la décima fecha del Torneo Clausura.
Racing cortó una racha de ocho fechas sin victorias al derrotar 3-1 a Sarmiento de Junín en el Cilindro de Avellaneda, por la décima jornada de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El conjunto local abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo mediante Gonzalo Escudero, quien sacó un potente remate para establecer el 1-0.
La respuesta de Sarmiento fue rápida. Apenas tres minutos después, Junior Marabel apareció de cabeza, tras una asistencia de Julián Contrera, y estableció el empate con el que ambos equipos se fueron al descanso.
Racing recuperó la ventaja a los seis minutos del complemento. Ulises Ortegoza aprovechó una distracción de la defensa visitante y envió la pelota para Adrián "Maravilla" Martínez, quien convirtió de cabeza el 2-1.
El resultado quedó definido a los 34 minutos, cuando Ignacio Rodríguez capturó una pelota dentro del área después de un remate de Martínez que había sido bloqueado y estableció el 3-1 definitivo.
De esta manera, Racing consiguió su segunda victoria en el campeonato y la primera desde el triunfo frente a Gimnasia en la fecha inicial. Con ocho puntos, dejó el último lugar de la Zona B y quedó en la duodécima posición.
Sarmiento, en tanto, se mantuvo con 16 unidades y perdió la posibilidad de alcanzar la cima del grupo.
El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda tendrá ahora como próximo objetivo los cuartos de final de la Copa Argentina. Por el Torneo Clausura volverá a jugar el domingo 4 de octubre, como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto.
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