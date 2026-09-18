Deportes
San Lorenzo sigue invicto en la Liga Plata
Se jugó la séptima fecha y sigue la lucha por los puestos claves.
La séptima fecha de la Liga Bahiense de Plata se completó con seis partidos y dejó a San Lorenzo firme en lo más alto de las posiciones, luego de superar a Velocidad por 82 a 54 y mantener su invicto en este segundo tramo de la competencia.
Uno de los resultados destacados de la jornada fue la victoria de Comercial, que se impuso como visitante frente a Argentino por 78 a 59. El conjunto portuario sumó dos puntos importantes en la pelea por ingresar directamente a los cuartos de final.
También consiguió un triunfo importante Ateneo, que derrotó a Sportivo por 82 a 66 y se acercó a la zona de clasificación directa.
Por su parte, 9 de Julio ratificó su buen presente con un contundente 86 a 67 sobre El Nacional, resultado que le permite mantenerse entre los principales puestos de la tabla.
En la parte baja, Bahía Basket consiguió una victoria necesaria al superar a La Falda por 81 a 56, mientras que Altense confirmó su condición de escolta con un amplio triunfo como visitante frente a Espora por 95 a 56.
De esta manera, a falta de cuatro fechas para finalizar esta instancia, continúa abierta la pelea tanto por los seis lugares de clasificación directa a cuartos de final como por las posiciones del play-in y la permanencia.
|POS
|EQUIPO
|PTS
|1º
|San Lorenzo
|24
|2º
|Altense
|21,5
|3º
|9 de Julio
|21
|4º
|Comercial
|20,5
|4º
|El Nacional
|19,5
|6º
|Sportivo
|19,5
|7º
|Argentino
|18
|8º
|Velocidad
|17,5
|8º
|Ateneo
|17,5
|8º
|Bahía Basket
|17,5
|11º
|La Falda
|14,5
|12º
|Espora
|14
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