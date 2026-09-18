San Lorenzo sigue invicto en la Liga Plata

La séptima fecha de la Liga Bahiense de Plata se completó con seis partidos y dejó a San Lorenzo firme en lo más alto de las posiciones, luego de superar a Velocidad por 82 a 54 y mantener su invicto en este segundo tramo de la competencia.

Uno de los resultados destacados de la jornada fue la victoria de Comercial, que se impuso como visitante frente a Argentino por 78 a 59. El conjunto portuario sumó dos puntos importantes en la pelea por ingresar directamente a los cuartos de final.

También consiguió un triunfo importante Ateneo, que derrotó a Sportivo por 82 a 66 y se acercó a la zona de clasificación directa.

Por su parte, 9 de Julio ratificó su buen presente con un contundente 86 a 67 sobre El Nacional, resultado que le permite mantenerse entre los principales puestos de la tabla.

En la parte baja, Bahía Basket consiguió una victoria necesaria al superar a La Falda por 81 a 56, mientras que Altense confirmó su condición de escolta con un amplio triunfo como visitante frente a Espora por 95 a 56.

De esta manera, a falta de cuatro fechas para finalizar esta instancia, continúa abierta la pelea tanto por los seis lugares de clasificación directa a cuartos de final como por las posiciones del play-in y la permanencia.