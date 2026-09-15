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Insólito: un exarquero de Villa Mitre debutó como delantero en el Federal A
Daniel Moyano, recordado por su histórica actuación ante Olimpo en 2022, contó en Hora Pico por qué terminó jugando como atacante. Su actual equipo atraviesa una delicada situación económica y deportiva.
Daniel Moyano protagonizó una de las imágenes más curiosas del último fin de semana del Federal A. El exarquero de Villa Mitre, actualmente en Tucumán Central, dejó por un rato los guantes y terminó ingresando como delantero ante Sportivo Las Parejas.
La historia llamó la atención por su pasado en Bahía. Moyano es especialmente recordado por los hinchas tricolores por lo ocurrido en 2022, cuando ingresó por lesión durante la semifinal frente a Olimpo y terminó convirtiéndose en héroe al atajar dos penales en la definición que clasificó a Villa Mitre a la final.
Esta vez la situación fue completamente distinta. En diálogo con Hora Pico, por La Brújula 24, contó que el entrenador ya le había consultado antes del partido si estaba dispuesto a ocupar una posición de campo debido a las dificultades para completar el banco de suplentes. “Me preguntó si me animaba y le dije que sí, que no tenía problema”, relató.
Detrás de la particular decisión aparece una situación mucho más compleja. Moyano reveló que el club atraviesa serios inconvenientes económicos y aseguró que existen importantes atrasos salariales. “Hace siete meses que no pagan”, afirmó.
Según explicó, esa situación provocó la salida de numerosos integrantes del plantel y obligó al equipo a recurrir a juveniles. “Se fueron todos los jugadores. Terminamos jugando con chicos de Reserva que estaban en la lista, chicos que ni siquiera habían debutado en la Primera local y pasaron directamente a debutar en el Federal A”, sostuvo.
El propio Moyano tampoco llegaba en condiciones ideales. Venía recuperándose de una fractura en un dedo de una mano y todavía tenía dificultades para volver a ocupar el arco con normalidad. A eso se sumaba un banco con pocas variantes: uno de los suplentes regresaba de una operación de rodilla y otro estaba lesionado. Con ese panorama, el técnico terminó recurriendo al arquero como alternativa ofensiva.
Moyano ingresó a falta de siete minutos para el final y, según contó entre risas, llegó a tener participación activa. “Habré tocado cuatro o cinco pelotas, me hicieron dos faltas y di un pase gol, pero no la metieron”, recordó.
Más allá de la anécdota, aseguró que lo importante fue poder completar el encuentro y cumplir con el objetivo del equipo.
El ex Villa Mitre también aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a Bahía Blanca, donde dejó un gran recuerdo durante su paso por el Tricolor. “Siempre recuerdo con mucho cariño a la gente de Villa Mitre y a todo Bahía Blanca. A mi familia y a mí nos trataron muy bien. Es una hermosa ciudad y siempre nos sentimos muy cómodos ahí”, cerró.
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