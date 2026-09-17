Olimpo y Villa Mitre juegan el domingo a la misma hora y hacen cuentas en el Federal A

Olimpo y Villa Mitre se jugarán este domingo buena parte de sus aspiraciones en el Torneo Federal A, cuando se dispute la última fecha de la Fase Campeonato de la Zona B.

Los dos equipos bahienses jugarán el mismo día y a la misma hora: desde las 15, el Aurinegro visitará a Alvarado en Mar del Plata, mientras que el Tricolor recibirá a Kimberley en El Fortín.

La definición llega después de una octava fecha que dejó a Olimpo en zona de clasificación y a Villa Mitre con menos margen, tras la derrota ante Argentino de Monte Maíz. Los primeros cuatro de la zona avanzarán a los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional, mientras que los restantes deberán jugar la Reválida.

La tabla quedó con Alvarado arriba con 14 puntos; Atenas de Río Cuarto, con 13; Olimpo y Cipolletti, con 12; Argentino de Monte Maíz, con 11; Kimberley, con 10; Villa Mitre, con 9; Huracán Las Heras, con 4; y Juventud Antoniana, con 2.

La fecha comenzará el viernes, a las 21, con Juventud Antoniana-Cipolletti, en Salta. Ese resultado será clave para los dos equipos bahienses, especialmente para Villa Mitre.

El domingo, además de Alvarado-Olimpo y Villa Mitre-Kimberley, jugarán Huracán Las Heras-Atenas de Río Cuarto, también desde las 15. Libre quedará Argentino de Monte Maíz.

En Mar del Plata, Alvarado-Olimpo será dirigido por Matías Ezequiel Billone Carpio, de Córdoba. En Bahía Blanca, Villa Mitre-Kimberley tendrá como árbitro a Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas.

Qué necesita Olimpo

El equipo de Carlos Mungo depende de sí mismo. Si gana en Mar del Plata, no deberá mirar ningún otro resultado para meterse entre los cuatro.

Si gana: clasifica a los playoffs.

clasifica a los playoffs. Si gana y quiere terminar primero: necesita que Atenas no gane ante Huracán Las Heras y que Cipolletti no gane en Salta. Si Cipolletti gana, debería hacerlo por una diferencia que no supere el margen de victoria de Olimpo.

necesita que ante Huracán Las Heras y que en Salta. Si Cipolletti gana, debería hacerlo por una diferencia que no supere el margen de victoria de Olimpo. Si empata: también puede clasificar, pero necesitará al menos uno de estos resultados: Que Cipolletti no le gane a Juventud Antoniana. Que Kimberley no le gane a Villa Mitre.

también puede clasificar, pero necesitará al menos uno de estos resultados: Si pierde: todavía puede avanzar, aunque dependerá de otros resultados. Necesitará al menos una de estas variantes: Que Cipolletti también pierda . Que Villa Mitre y Kimberley empaten . Que Villa Mitre le gane a Kimberley , pero por una diferencia que no le permita superar a Olimpo en diferencia de gol o goles a favor.

todavía puede avanzar, aunque dependerá de otros resultados. Necesitará al menos una de estas variantes:

Además, Olimpo ya aseguró su lugar en la Copa Argentina 2027, competencia a la que accederán los primeros cinco de cada nonagonal.

Qué necesita Villa Mitre

El panorama del Tricolor es más complejo. No tiene margen de error: debe ganarle a Kimberley y esperar que se le abra una combinación favorable.

Si gana: seguirá con chances de clasificación, pero necesitará al menos una de estas situaciones: Que Cipolletti pierda ante Juventud Antoniana. Que Olimpo pierda ante Alvarado y quede con peor diferencia de gol o menor cantidad de goles a favor que Villa Mitre.

seguirá con chances de clasificación, pero necesitará al menos una de estas situaciones: Si empata o pierde: quedará fuera de los cuatro primeros y deberá jugar la Reválida.

El partido ante Kimberley será, además, un cruce directo. El equipo marplatense llega con 10 puntos, uno más que Villa Mitre, por lo que el Tricolor solo puede superarlo con una victoria.

La última fecha tendrá todos los condimentos: Olimpo buscará cerrar su clasificación en la cancha del líder, mientras Villa Mitre jugará obligado en El Fortín y pendiente de lo que pase en Salta y Mar del Plata.