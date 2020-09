Se suman testimonios contra el odontólogo acusado de abuso sexual

La denuncia por abuso sexual contra el odontólogo Jorge Raúl Alderete generó una oleada de nuevos testimonios de mujeres que aseguran haber pasado por situaciones similares. Y son de hace mucho tiempo.

Paola, por ejemplo, fue paciente del profesional en cuestión hace tres décadas, cuando su documento reflejaba que era una adolescente de 17 años de edad. Y en diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, detalló cómo fue esa difícil experiencia.

"Yo era muy chica y no existían redes sociales ni nada por el estilo. El lugar que tiene la mujer ahora no es el mismo que tenía antes. Si decías algo así te miraban como si la culpa fuera tuya", sostuvo con indignación.

"Mi papá era personal civil de la Armada y me llevó a Puerto Belgrano para operarme una muela de juicio. Este hombre atendía ahí, aunque después me operó la otra muela en el consultorio de calle Estomba. Esto fue hace 30 años, hace mucho, por eso decía que en ese momento era difícil denunciar", explicó.

Y agregó: "Cuando me terminó de sacar los puntos cada cual se sentó en su lugar de la mesa. Y cuando me levanté para irme, vi como le cambió la cara rotundamente y trató de tocarme. Tuve suerte porque estaba cerca de la puerta, pero fue una situación demasiado desagradable".

Además, evidenció lo que sintió cuando se enteró de la denuncia que hizo pública LB24. "Yo pensé que lo mío había sido un caso aislado, pero ahora las redes sociales ayudan muchísimo. Me puse muy mal cuando me enteré, en ese momento la situación te paraliza, es como que no sabés que hacer".

"Ahora quise hablar para que todas las chicas que pasaron por lo mismo sepan que no están solas, y voy a ir a la Fiscalía a hacer la denuncia", cerró.

Jorgellina es otra de las mujeres que eligió este medio para dar su testimonio. Y contó: "Fui paciente de este señor en el 2001 o 2002 y fui tres o cuatro veces al consultorio. En la primera sesiones me pareció muy confianzudo, me daba turnos tarde cuando no había nadie. Un día me agarró por atrás y me besó el cuello, yo tenía 23 años".

"Se me abalanzó cuando me estaba yendo y me besó. Era un momento en que no se denunciaba, estaba como la figura del doctor intocable. Después me llamaba al trabajo, a la casa de mis padres, me acosaba. En una oportunidad habló con mi mamá para decirle que tenía que ir a buscar medicamentos", recordó con indignación la mujer.