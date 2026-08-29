El truco de la "contraseña familiar" para evitar estafas con inteligencia artificial

Las estafas virtuales incorporan herramientas cada vez más sofisticadas y la inteligencia artificial permite a los delincuentes imitar voces, rostros e incluso formas de comunicarse. Ante esta modalidad, comenzó a difundirse una medida sencilla para reducir riesgos: establecer una contraseña que solamente conozcan los integrantes de una familia.

La propuesta consiste en acordar previamente una palabra o frase secreta que pueda utilizarse para comprobar la identidad de una persona cuando aparece una comunicación inesperada vinculada con una supuesta emergencia. La estrategia adquiere mayor importancia ante el avance de los deepfakes, capaces de generar imágenes, audios y videos falsos con un alto nivel de realismo.

Los delincuentes pueden utilizar estas tecnologías para simular secuestros, accidentes, detenciones u otras situaciones críticas y exigir transferencias inmediatas. Por eso, especialistas recomiendan conversar previamente sobre estos mecanismos y asumir que “una llamada, un audio o incluso un video aparentemente auténtico no alcanza por sí solo para confirmar la identidad” de quien se comunica.

Para crear una contraseña segura conviene evitar datos que puedan encontrarse fácilmente en redes sociales, como nombres de mascotas, cumpleaños, familiares o lugares habituales. También se aconseja mantener la clave fuera de celulares, computadoras o aplicaciones y, en cambio, anotarla en papel y conservarla en un sitio seguro.

Ante una llamada sospechosa, la persona puede solicitar la contraseña previamente acordada. Si quien se comunica no puede responder correctamente, la recomendación es detener cualquier operación y confirmar la situación por otra vía, como llamar directamente al familiar involucrado.

La medida funciona como una instancia adicional de seguridad, aunque no elimina completamente el riesgo. La contraseña puede funcionar como una primera barrera frente a maniobras diseñadas para generar miedo y obligar a actuar rápidamente.

En un escenario donde la inteligencia artificial permite fabricar situaciones cada vez más convincentes, contar con protocolos familiares acordados de antemano puede aportar tiempo para verificar la información, evitar decisiones impulsivas y reducir las posibilidades de caer en un fraude.

Con información de La Nación