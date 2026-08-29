Noticias A
El truco de la "contraseña familiar" para evitar estafas con inteligencia artificial
La estrategia adquiere mayor importancia ante el avance de los deepfakes.
Las estafas virtuales incorporan herramientas cada vez más sofisticadas y la inteligencia artificial permite a los delincuentes imitar voces, rostros e incluso formas de comunicarse. Ante esta modalidad, comenzó a difundirse una medida sencilla para reducir riesgos: establecer una contraseña que solamente conozcan los integrantes de una familia.
La propuesta consiste en acordar previamente una palabra o frase secreta que pueda utilizarse para comprobar la identidad de una persona cuando aparece una comunicación inesperada vinculada con una supuesta emergencia. La estrategia adquiere mayor importancia ante el avance de los deepfakes, capaces de generar imágenes, audios y videos falsos con un alto nivel de realismo.
Los delincuentes pueden utilizar estas tecnologías para simular secuestros, accidentes, detenciones u otras situaciones críticas y exigir transferencias inmediatas. Por eso, especialistas recomiendan conversar previamente sobre estos mecanismos y asumir que “una llamada, un audio o incluso un video aparentemente auténtico no alcanza por sí solo para confirmar la identidad” de quien se comunica.
Para crear una contraseña segura conviene evitar datos que puedan encontrarse fácilmente en redes sociales, como nombres de mascotas, cumpleaños, familiares o lugares habituales. También se aconseja mantener la clave fuera de celulares, computadoras o aplicaciones y, en cambio, anotarla en papel y conservarla en un sitio seguro.
Ante una llamada sospechosa, la persona puede solicitar la contraseña previamente acordada. Si quien se comunica no puede responder correctamente, la recomendación es detener cualquier operación y confirmar la situación por otra vía, como llamar directamente al familiar involucrado.
La medida funciona como una instancia adicional de seguridad, aunque no elimina completamente el riesgo. La contraseña puede funcionar como una primera barrera frente a maniobras diseñadas para generar miedo y obligar a actuar rápidamente.
En un escenario donde la inteligencia artificial permite fabricar situaciones cada vez más convincentes, contar con protocolos familiares acordados de antemano puede aportar tiempo para verificar la información, evitar decisiones impulsivas y reducir las posibilidades de caer en un fraude.
Con información de La Nación
El truco de la "contraseña familiar" para evitar estafas con inteligencia artificial
Lluvia obligó a suspender dos partidos de la Liga del Sur
Endeudamiento familiar: el gobierno y la oposición se enfrentan por una sesión especial
Las Leonas hicieron historia y ganaron su tercer Mundial de hockey
En julio, 1,7 millones de argentinos compraron dólares: fue récord desde la elecciones
Más Leídas
-
Noticias B19 horas ago
Condenan a influencer a 3 años de prisión en suspenso y a donar carne
-
Noticias B23 horas ago
Ezequiel necesita $11 millones para una compleja operación que podría cambiar su calidad de vida
-
Noticias B20 horas ago
Se espera un sábado con chances de tormenta: emitieron alerta amarilla
-
Noticias A7 horas ago
Cómo impacta en las jubilaciones la decisión que se tome sobre el salario mínimo
-
Destacada C5 horas ago
Investigan la muerte de una mujer que cayó desde un edificio del centro
-
Noticias B21 horas ago
Fuerte aumento de la demanda por problemas psicológicos: subieron las internaciones y consultas
-
Noticias B16 horas ago
EE.UU. analiza usar Malvinas para presionar a Gran Bretaña por el gasto en la OTAN
-
Destacada B6 horas ago
Megaoperativo policial: más de 100 efectivos desplegados y varios detenidos