Tiene que realizarse urgente una operación por cáncer y IOMA no se la cubre

Yanina Krupa está más que desesperada. A sus 39 años está luchando contra una difícil enfermedad desde hace un tiempo y tiene que operarse con suma urgencia. Su vida está en juego, de forma literal, y la obra social no responde.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, contó cómo la burocracia y la falta de empatía la pusieron entre la espada y la pared. Ella misma aclaró que "no me quedó más remedio que hacerlo público porque no tengo tiempo".

"Me diagnosticaron en febrero un cáncer de cuello de útero, el tratamiento tuvo resultados parciales y tengo la chance de la operación. Mi obra social es IOMA, pedí la derivación al Italiano que es donde me estaba atendiendo, pero me rechazaron el pedido y presenté un recurso de amparo que fue favorable. Pero la mutual no lo cumple", relató con la voz entrecortada.

Y agregó: "Tienen que cubrir la operación, se les envió todos los presupuestos y la contestación es que lo siguen tramitando. Y el tema es que no tengo tiempo. No puedo esperar, es una enfermedad que a veces puede tener un crecimiento desordenado, y tengo un tiempo después del tratamiento porque puede afectar otras zonas".

Llorando, visiblemente conmovida y angustiada por la situación, Yanina dijo que "hoy estoy para operarme, esto lleva casi un mes y me siguen dando vueltas. Tengo una hija de 15 años y toda mi familia está muy mal. Ya fue muy duro hacer el tratamiento en medio de la pandemia, aunque lo más duro es esto; tendría que estar tranquila en mi casa recuperándome".

A modo de ejemplo, Yanina contó que "hay mucha gente pasando problemas de salud y las obras sociales no se hacen cargo de nada, pero hasta que no le pasa a uno es como que no te das cuenta. Agoté los términos legales, entonces pensé en hacerlo público. Son arriba de 900 mil pesos que cuesta la operación, tienen que hacer una reconstrucción de vías urinarias e intestinales".

"Los médicos que me tratan son excelentes, me han acompañado en todo el proceso con cartas y escritos para mostrar que es urgente. Toda mi familia lo está pasando mal, yo realmente no sé de dónde saco fuerzas para hacer todo esto y sé que todo se va a resolver, pero no me parece correcto que uno tenga que llegar a este punto", cerró.