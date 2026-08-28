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EE.UU. analiza usar Malvinas para presionar a Gran Bretaña por el gasto en la OTAN
Funcionarios norteamericanos plantean condicionar el respaldo diplomático si Reino Unido no eleva su aporte presupuestario dentro de la alianza atlántica.
Estados Unidos evalúa utilizar la cuestión de las Islas Malvinas como herramienta de presión sobre el Reino Unido para que aumente su gasto militar dentro de la OTAN, según reveló este viernes el diario británico The Telegraph. Fuentes del Pentágono señalaron que Washington podría revisar su postura si Londres no avanza hacia el objetivo de destinar el 5% de su PBI a defensa y seguridad.
La posibilidad había aparecido en abril, cuando Reuters difundió un memorándum del Pentágono que sugería emplear una modificación de la posición estadounidense sobre Malvinas como palanca diplomática frente a aliados de la OTAN. En aquel momento, el secretario de Estado Marco Rubio restó importancia al documento, pero The Telegraph aseguró que el debate continúa abierto.
Un funcionario estadounidense anticipó que el Reino Unido recibirá “especial atención” en la revisión del compromiso de los socios con la alianza. Consultado sobre un eventual cambio de postura, sostuvo: “Puedo decir que [las conversaciones] son sinceras y no se descarta nada en cuanto a opciones para fomentar el tipo de reparto de cargas que buscamos”.
Washington considera insuficiente el plan británico de inversión en defensa y busca que los europeos y Canadá asuman una mayor responsabilidad en la seguridad continental. “Un paso en la dirección correcta no es suficiente”, afirmó otro funcionario, al reclamar un compromiso más amplio de Londres.
La posición de Estados Unidos sigue siendo de neutralidad respecto de la soberanía de las Malvinas, aunque reconoce la administración británica del archipiélago. En abril, un portavoz del Departamento de Estado reafirmó: “Reconocemos que existen reclamos contradictorios de soberanía entre Argentina y el Reino Unido”.
El debate se produce en un contexto de presión de Donald Trump sobre los socios de la OTAN y de buena sintonía política con Javier Milei. Paralelamente, el Pentágono impulsa una reducción de la presencia militar estadounidense en Europa y exige a los países rezagados mayores esfuerzos presupuestarios.
Los miembros de la alianza acordaron alcanzar hacia 2035 un gasto equivalente al 3,5% del PBI en defensa y otro 1,5% en infraestructura vinculada con seguridad, mientras Washington concentra recursos estratégicos en la región del Indo-Pacífico.
Con información de Infobae
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