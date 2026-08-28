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Se espera un sábado con chances de tormenta: emitieron alerta amarilla
Se esperan temperaturas máximas cercanas a los 20 grados.
El pronóstico del tiempo para este fin de semana anticipa marcadas diferencias, con chances de lluvia el sábado y cielo despejado el domingo, según el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
Hacia la tarde-noche se espera el momento de mayor inestabilidad y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que abarca todo el sudoeste bonaerense. Se trataría de lluvias aisladas.
En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 5 grados y una máxima cercana a los 19 grados. El domingo, la mínima estará en 8 grados y la máxima, cerca de los 20 grados.
Para la región, De Benedictis aseguró que hay más probabilidades de lluvia para la zona de Sierra de la Ventana, especialmente durante la tarde del sábado. Esa localidad, así como Monte Hermoso, están incluidas en el área de alerta amarilla para la tarde del sábado.
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