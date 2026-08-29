Crece la vulnerabilidad económica entre jubilados y pensionados

El 46% de los hogares integrados por personas de 60 años o más tuvo ingresos insuficientes durante 2024 y 2025, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). Se trata del nivel más alto registrado desde 2017 y representa un incremento de cinco puntos porcentuales respecto del bienio 2022-2023.

El estudio, denominado “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)”, muestra que las dificultades se profundizan en los sectores de menores recursos. En el estrato socioeconómico muy bajo, el 71,1% declaró ingresos insuficientes, mientras que en el sector bajo el indicador alcanzó el 55,2%.

La inseguridad alimentaria también mostró un fuerte crecimiento: pasó del 12,3% entre 2017 y 2019 al 18,4% en 2024-2025. En los hogares de menores recursos llegó al 39,1%, frente a apenas el 1,1% registrado en el nivel medio alto.

Las dificultades económicas impactaron además sobre el pago de servicios básicos. El 21,3% de los hogares debió dejar de abonar alguna prestación por falta de dinero, proporción que alcanzó el 39,4% en los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, la cobertura mediante programas estatales y asistencia alimentaria descendió del 30% durante la pandemia al 26,8% actualmente.

El deterioro también alcanza las condiciones habitacionales: el 11,8% vive en inmuebles con deficiencias estructurales y el 25,2% presenta problemas relacionados con agua corriente, gas o saneamiento.

La salud aparece como otro de los puntos críticos. El 35,2% postergó o suspendió consultas médicas o la compra de medicamentos por razones económicas, el valor más elevado de toda la serie. En el segmento socioeconómico muy bajo, la problemática afecta al 55%.

Respecto de PAMI, durante 2025 el 74% de los afiliados utilizó la obra social para atención médica y el 70% para medicamentos. Mientras el 61,7% valoró positivamente las prestaciones médicas, la aprobación de la cobertura farmacológica quedó por debajo del 50%.

Con información de DIB