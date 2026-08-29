Deportes
La lluvia obligó a suspender dos partidos de la Liga del Sur
Se trata de los correspondientes a la quinta fecha del torneo Clausura.
Las condiciones climáticas en la ciudad obligaron a suspender dos partidos del torneo Promocional correspondientes a la quinta fecha de la Liga del Sur, mientras se mantiene la programación del torneo Oficial.
Los encuentros entre Pacífico de Cabildo y Olimpo y el de Rosario y Comercial serán reprogramados, mientras que siguen en pie San Francisco vs. La Armonía y Bella Vista vs. Villa Mitre.
La fecha comenzó el viernes por la noche con el triunfo de Huracán por 1-0 ante Liniers, en una jornada especial para el Globo por la inauguración de su nuevo sistema de iluminación.
Por otro lado, también fueron suspendidos los encuentros de Fútbol Femenino que debían disputarse en el día de hoy. Los partidos de categorías formativas también fueron aplazados y serán reprogramados.
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