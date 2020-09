"Lo llamaron, salió de casa y me lo mataron", dijo la mamá del joven asesinado

Consternada por la situación que le toca vivir por estas horas, Violeta asumió con la mayor entereza posible brindó una entrevista a LA BRÚJULA 24. Ella es la mamá de Ignacio Durán, el joven de 32 años que fue asesinado a sangre fría a pocos metros de su casa del barrio Vista Alegre.

Con relación a los primeros datos con los que cuenta de lo ocurrido, la mujer señaló que "lo mataron anoche, más allá de que los recolectores lo encontraron conmigo. Él vivía conmigo a una cuadra del lugar donde apareció su cuerpo. Anoche él vino a comer tipo 23 horas y se acostó. Lo llamó un pibe amenazándolo y salió de casa tipo 12. Ya nunca más volvió".

"Lo que más quería era que no me pase nada. Era un pibe muy trabajador y quería irse de la ciudad. Hay mucha gente mala hoy en día. Como persona grande que soy, me tienen bronca en el barrio y no le hago mal a nadie, también tengo mi empleo", sostuvo la mamá de Durán, durante su charla con el periodista Germán Sasso.

Consultada respecto a esa comunicación telefónica que recibió en los primeros minutos de la madrugada de hoy, reconoció: "No sé por qué lo llamaron al celular. Él solo dijo 'espérenme, ahora voy'. Salió y nunca regresó. No escuché ni los ladridos de los perros. Igualmente, nadie en el barrio dice nada si ve algo extraño. El que mató a mi hijo ha venido de otro sector. Yo solo pido que aparezca el autor del crimen".

"Soy muy buena, pero acá se necesita que haya Justicia. No puede ser que maten pibes y nadie sepa nada. Dios ve todo desde arriba. Me mataron al único hijo que vivía conmigo", cerró indignada y elevando la voz, inmersa en un dolor enorme por la pérdida del ser querido.