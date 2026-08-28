La influencer que vendía quemadores truchos evita la cárcel a cambio de donar 40 kilos de carne

La influencer bahiense Virginia "Vicky" Ramos fue condenada a tres años de prisión en suspenso por la venta de quemadores de grasa truchos en un juicio abreviado que se resolvió en las últimas horas y deberá entregar 10 kilos de carne por mes a un merendero de la ciudad durante cuatro meses.

La decisión contempla que la entrega debe hacerla al merendero "Agrupación Movimiento por los Niños" y que también debe promover una "campaña de concientización a través de sus principales redes sociales (Instagram y Facebook) consistente en la realización de tres (3) videos/reels, uno por mes durante tres meses consecutivos, destinada a hacer saber sobre la peligrosidad de consumir productos que se encuentren prohibidos por las autoridades de aplicación y que no cuenten con los registros".

El delito del que se reconoció culpable fue la venta de mercaderías peligrosas para la salud. "Vicky" ofrecía en sus plataformas digitales comprimidos presentados como supuestos “quemadores de grasa”, que promocionaba como una alternativa rápida para bajar de peso y mejorar la apariencia física. Las publicaciones incluían imágenes del producto, testimonios y mensajes que destacaban presuntos beneficios para la salud y el aspecto físico.

La causa contra Ramos fue llevada por la justicia federal desde marzo por la comercialización de suplementos dietarios adulterados, había asegurado en una entrevista con La Brújula 24 que desconocía que los productos fueran ilegales o peligrosos.

Sostuvo que ella misma había consumido los denominados “quemadores” durante casi un año, que los adquiría a distribuidores de Buenos Aires y que comenzó a revenderlos después de observar que otras personas los ofrecían en redes sociales. “Yo pequé de ignorancia total como muchas de las revendedoras. Somos todas víctimas”, afirmó.

La investigación judicial determinó que los comprimidos promocionados como “Quemador Natural Viking's, Natural Gym Receta” contenían sustancias peligrosas para la salud y eran comercializados con un sello falsificado de ANMAT para aparentar legalidad.