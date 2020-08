Susbielles le respondió a Gay y lo llamó "chicanero"

Al parecer, la tregua que habían mantenido durante toda la cuarentena el intendente Héctor Gay y Federico Susbielles, su rival político en las últimas elecciones, llegó a su fin esta tarde, luego del tweet en el que el actual jefe comunal le pidió respuestas al gobernador Axel Kicillof respecto a la toma de tierras.

Al presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca no le gustó para nada la crítica del experiodista y utilizando la misma vía envío una fuerte respuesta en la que aseguró que en la ciudad no hay políticas de acceso a la vivienda y en la que tambien llamó "chicanero" a Gay.

"Me sorprende la chicana frente a un tema tan sensible e importante para Bahía. No hubo una sola política de acceso al hábitat ni a la vivienda en su gestión, sólo abandono, silencio y ausencia. No comente más, trabaje en la solución de este problema. Cuenta con nosotros para eso", mencionó Susbielles.

Cabe recordar que hoy el jefe comunal había mencionado: "Le solicito al gobernador Kicillof que nos exprese su visión política sobre las tomas de tierras que se multiplican en nuestra ciudad y toda la Provincia, que ante la situación crítica que atravesamos generan más miedo, angustia e incertidumbre en todos los vecinos",

Y agregó: "La necesidad de algunos, no puede generar el caos en todos. Esta problemática hoy se agrava frente al silencio y la inacción. Es importante tener un Estado presente que proteja lo que cada uno de los argentinos se ganó con su trabajo".