Laumann se refirió al tweet de Dagna: "Sólo escucho lo que dice la gente de Villa Mitre"

El defensor de Villa Mitre, Facundo Laumann, se refirió este mediodía a su estado de salud luego de haber dado positivo en COVID-19. Además, aprovechó la ocasión para agradecer a las decenas de llamados que recibió en estas últimas horas y para contestarle al vicepresidente de Olimpo, Alfredo Dagna, quien ayer publicó un sugestivo tweet refiriéndose al contagio del defensor.

El MAESTRO decía que el fútbol es para vivos, No para ventajeros !!!!! , entrenar en los parques en forma irregular no se puede, estamos en Pandemia y para eso están los protocolos. Alguien se puede contagiar !!!! Ahhh ya se contagiaron — Alfredo Dagna (@AlfredoDagna) August 30, 2020

"No tengo mucha idea dónde me pude contagiar el virus. Por mi trabajo, tengo que estar en la calle repartiendo, pero soy de mantener todos los cuidados. Ando con alcohol en gel y siempre mantengo la distancia con mis clientes. Mi único problema es que me como las uñas y capaz que algo me quedó en las manos y de ahí me contagié", reflexionó.

La principal preocupación del central tricolor pasa ahora por su mujer, quien atraviesa por los primeros meses de un embarazo. "Durante los primeros días tuve algunos síntomas un poco más fuertes, pero ahora estoy bien. Mi esposa se encuentra bien y por ahora no ha presentado síntomas", explicó.

Con respecto al tweet de Dagna, Laumann mencionó que durante estos últimos días no le prestó atención a las redes sociales, ya que se dedicó a mirar series, especialmente Los Simpsons.

"Nunca opiné del resto y solamente me interesa lo que dice la gente de Villa Mitre. Es más, durante estos días fue increíble la cantidad de gente que se comunicó conmigo para ver cómo estaba. A todos ellos les agradezco mucho", mencionó.

Por último, Laumann negó que el plantel haya estado entrenando de manera ilegal en algún paseo público. "La gente nos va a cruzar corriendo y es lógico. Somos jugadores de fútbol y más allá de nuestras ocupaciones, tenemos que entrenar, sobre todo ante la posibilidad de un reinicio de torneo. En mi caso, me iba a entrenar bien temprano porque después tenía reparto", finalizó.