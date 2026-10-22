Susbielles: "Algún salame le dijo a Gay que la obra de las Cinco Esquinas estaba bien hecha"

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, lanzó duras críticas contra la remodelación de las Cinco Esquinas de Villa Mitre, realizada durante la gestión de Héctor Gay, y aseguró que la intervención no respetó los criterios técnicos municipales y terminó agravando los problemas de anegamiento del sector.

En diálogo con La Brújula 24, durante una recorrida por las obras que actualmente ejecuta el Municipio, el jefe comunal cuestionó tanto la planificación hidráulica como la decisión de interrumpir la circulación por calle Falucho.

“Fue una obra que no siguió la línea técnica municipal. No intervino el área de Obras Públicas, no intervino el área hidráulica, se desconocieron otros proyectos previos que había y se tomó una decisión de cortar la circulación también”, afirmó.

Susbielles sostuvo que la remodelación empeoró el escurrimiento del agua, una situación que quedó especialmente expuesta durante la inundación del 7 de marzo de 2025.

“Cada vez que llueve 20 o 30 milímetros, acá el agua va de bote a bote”, expresó, al describir los inconvenientes que padecen vecinos y comerciantes.

También cuestionó que el cierre de Falucho fuera presentado originalmente como una medida solicitada por los habitantes del barrio.

“Los vecinos se indignaron ni bien pasó la obra. No solucionó ningún tema comercial, muy por el contrario, empeoró, hizo más inseguro el lugar, menos circulación de clientes. Una obra que no se entiende qué quisieron hacer”, señaló.

El intendente fue más allá y consideró que la intervención representa uno de los mayores errores de la administración anterior.

“Dentro de una gestión que fue fallida, esta es quizás una de las obras más emblemáticas de lo que no hay que hacer cuando uno gestiona”, manifestó.

Sin embargo, diferenció la responsabilidad del exintendente Héctor Gay de la de sus colaboradores.

“Gay es un caballero. Seguramente algún salame le dijo que esta obra primero era acordada y pedida por los vecinos y que técnicamente estaba bien hecha”, sostuvo.

En esa misma línea, agregó: “Un paquete le vendieron a Gay. Tenía un equipo pésimo”.