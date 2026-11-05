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Liga de Oro: Alem se metió en cuartos y Olimpo eliminó a Estudiantes
Los cuartos de final comenzarán el jueves 12 de noviembre, con series al mejor de tres encuentros.
La Liga Bahiense de Oro del basquet local disputó este jueves los primeros encuentros del play-in, que dejaron a Alem clasificado a los cuartos de final, Olimpo con posibilidades de avanzar y Estudiantes eliminado de la competencia.
En uno de los partidos de la noche, Alem superó como visitante a Liniers por 82 a 65 y se aseguró el séptimo lugar entre los ocho equipos que disputarán los playoffs del segundo tramo de la temporada.
Con este resultado, el conjunto de calle Azara tendrá como rival en cuartos de final a Napostá, que terminó segundo en la fase regular.
Por su parte, Olimpo derrotó a Estudiantes por 84 a 77 y consiguió mantenerse en carrera por el título. La derrota dejó al Albo fuera de la competencia.
De esta manera, Liniers y Olimpo se enfrentarán el próximo lunes 9 de noviembre, en un encuentro decisivo que determinará al último clasificado a los cuartos de final.
El ganador de ese partido se medirá con Estrella, que finalizó primero en la etapa regular.
Los cuartos de final comenzarán el jueves 12 de noviembre, con series al mejor de tres encuentros.
Además de los cruces que terminarán de definirse mediante el play-in, ya están confirmados los enfrentamientos entre Bahiense del Norte (3º) y Villa Mitre (6º), y Pueyrredón (4º) frente a Pacífico (5º).
En paralelo, también comenzará a resolverse la permanencia en la máxima categoría del básquetbol local.
Barrio Hospital (11º) e Independiente (12º) iniciarán el lunes una serie al mejor de cinco partidos, que determinará cuál de los dos equipos perderá la categoría.
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