Ayer dio positivo en coronavirus, pero la semana pasada ya había estado en el hospital

Ayer se conoció que hubo dos personas que dieron positivo en coronavirus -además de otros dos casos importados-. Se trata de una mujer de 65 años y un abuelo de 85, quienes se encuentran internados en el Hospital Italiano.

Al respecto, el presidente del mencionado centro asistencial, Francisco Nardelli, contó en LA BRÚJULA 24 que "no llegaron juntos a la guardia, pero tienen relación entre ellos".

"Ella encuadraba dentro del protocolo de casos sospechosos y se la internó. Posteriormente llegó el hombre, también por un problema respiratorio, y se supo que la mujer era su cuidadora, por lo que entró en el mismo sistema", señaló.

En esa misma línea, Nardelli aseveró que "lo que sabemos es que ella era la que lo cuidaba, pero no si conviven. La señora estuvo una semana antes por una angina o una faringitis, pero no tenía síntomas compatibles con Covid-19. En esa oportunidad se la medicó y se la envió a su casa. Pero cuando volvió, porque no reaccionaba al antibiótico, el hijo manifestaba que la veía mal y se le pidió otra placa en la que se vio un principio de neumonía".

"Por protocolo tiene que haber más de un síntoma para hacer el hisopado y no haber explicación clínica del cuadro, porque uno puede tener fiebre por otra cosa. Ella no había tenido contacto con nadie de la Cooperativa, estaba respetando la cuarentena, entonces se la trató como alguien que viene a la guardia médica con normalidad", recordó el especialista.

Y agregó: "Lo que hicimos en el hospital para evitar que se contagie el personal, y también para proteger a la gente que viene por otras cosas, son distintas circulaciones. La guardia médica está atendiendo afuera del hospital, en los contenedores que hemos dispuesto, y los médicos salen con todos los elementos de protección".

Respecto de los cuidados de los profesionales, Nardelli comentó que "de todos modos, internamente hay otro protocolo que verifica quienes estuvieron en contacto la primera vez y los que estuvieron ahora. Si alguno no tuvo todos los elementos de protección, lo aislamos, es lo que dice el protocolo".

"Hasta lo que yo leí en el último informe estaban en buen estado de salud los dos, con un principio de neumonía, y se iba a empezar a evaluar el tipo de tratamiento que se va a llevar adelante", consideró.

Cabe destacar que en el transcurso de la mañana se conoció que el anciano en cuestión falleció.