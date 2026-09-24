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Investigan una posible estafa por venta de celulares en Bahía
La OMIC recibió múltiples reclamos de compradores que aseguran haber pagado por equipos que nunca recibieron.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibió múltiples reclamos de personas que aseguran haber comprado teléfonos celulares marca iPhone y no haber recibido los equipos, en un caso que también llegó al Ministerio Público Fiscal.
Las denuncias apuntan a la firma “Great Phones”, que cuenta con uno de sus locales en Zelarrayán 179. Actualmente, el comercio se encuentra cerrado y en el lugar puede verse un cartel con la leyenda: “Cerrado por corte de luz, por el momento atendemos citas y pedidos online”.
Según las presentaciones realizadas, los consumidores habrían efectuado compras y pagos durante agosto y septiembre, sin obtener posteriormente los dispositivos adquiridos ni respuestas satisfactorias por parte del comercio.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, al menos una decena de reclamos fueron formalizados tanto ante la OMIC como ante el Ministerio Público Fiscal, por lo que los hechos quedaron sujetos a investigación.
Desde el organismo municipal recomendaron a quienes pudieran encontrarse en una situación similar conservar toda la documentación vinculada con la operación, especialmente comprobantes de transferencias o pagos, facturas, recibos, presupuestos, conversaciones de WhatsApp o redes sociales, publicaciones promocionales y datos de las cuentas bancarias o billeteras virtuales receptoras.
También aconsejaron no eliminar mensajes ni publicaciones, ya que podrían resultar relevantes para acreditar la existencia de la operación y las condiciones de compra.
Como medida preventiva, la OMIC sugirió verificar la identidad y los datos del comercio antes de realizar adquisiciones de alto valor, comprobar que cuente con domicilio y canales de contacto verificables, desconfiar de precios significativamente inferiores a los habituales y evitar transferencias a cuentas de terceros sin una relación clara con el vendedor.
El organismo recordó además que, ante un incumplimiento en una relación de consumo, los compradores pueden efectuar el correspondiente reclamo y aportar toda la documentación disponible para respaldar la presentación.
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