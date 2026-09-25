San Lorenzo sigue invicto, pero deberá esperar para asegurarse el Nº1

San Lorenzo derrotó como visitante a La Falda por 91 a 67 y conservó el liderazgo de la Liga Bahiense de Plata, al completarse la octava fecha de la segunda parte. Sin embargo, no pudo asegurarse el Nº1 de la fase regular porque Altense también ganó.

El Naranja necesitaba un triunfo propio y una victoria de 9 de Julio sobre el conjunto puntaltense para quedar inalcanzable. La combinación no se concretó: el escolta se impuso por 74 a 55 y sigue en carrera por la primera posición.

Con este resultado, San Lorenzo llegó a 26 puntos, estiró su campaña a 17 victorias y dos derrotas y mantuvo el invicto en este tramo del torneo.

En los demás encuentros, Comercial venció a Ateneo por 79 a 71 y El Nacional superó a Bahía Basket por 74 a 68. Además, Argentino le ganó como visitante a Velocidad por 77 a 69, mientras que Sportivo derrotó a Espora por 103 a 60.