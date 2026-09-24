La pobreza subió en todo el país: en Bahía alcanza a 86 mil personas

La pobreza volvió a crecer durante el primer semestre de 2026 tanto en Bahía Blanca como en el conjunto del país, de acuerdo con el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares difundido por el INDEC.

En el aglomerado Bahía Blanca-Cerri, el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza llegó al 26,6%, frente al 22,6% registrado durante el segundo semestre de 2025. Se trata de un incremento de 4 puntos porcentuales en apenas seis meses.

En números absolutos, unas 86 mil personas viven actualmente en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total. En el semestre anterior eran alrededor de 73 mil, por lo que el universo de pobres aumentó en aproximadamente 13 mil personas.

El deterioro también aparece cuando se analizan los hogares. La pobreza alcanzó al 20,5% de las familias de Bahía Blanca-Cerri, equivalentes a unas 27 mil, cuando durante la segunda mitad del año pasado había sido del 15,4%. La suba fue de 5,1 puntos porcentuales.

La tendencia local acompañó lo sucedido en todo el país. En los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo nacional, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, contra el 28,2% del segundo semestre de 2025. El aumento fue de 4,1 puntos porcentuales.

Esto significa que 9,7 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza dentro del universo relevado por la EPH. En términos de hogares, el porcentaje pasó del 21% al 24,4%, unas 2,5 millones de familias.

La indigencia nacional también mostró un deterioro: pasó del 6,3% al 7,5% de las personas, lo que representa alrededor de 2,2 millones de habitantes que no cuentan con ingresos suficientes siquiera para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

En Bahía Blanca-Cerri, en cambio, la estimación de indigencia entre las personas pasó del 7,1% al 6,2%, unas 20 mil personas. Sin embargo, el propio INDEC advierte que este dato local tiene un coeficiente de variación superior al 25%, por lo que debe ser considerado estadísticamente poco confiable.

Otro de los datos más preocupantes del informe aparece entre los más chicos: el 44,5% de los menores de 14 años del país vive en situación de pobreza. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, la proporción alcanza al 36,9%.

El informe marca así un cambio de tendencia después de la reducción observada durante 2025: durante los primeros seis meses de este año, la pobreza volvió a crecer con una magnitud prácticamente idéntica en Bahía Blanca y en el promedio nacional.