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Susbielles a los senadores: "Están a tiempo de no convalidar el despojo"
El intendente volvió a reclamar que Bahía Blanca continúe dentro del régimen de Zona Fría y pidió al Senado que rechace la modificación.
El intendente Federico Susbielles volvió a reclamar este jueves por la continuidad de Bahía Blanca dentro del régimen de Zona Fría, horas antes de que el Senado de la Nación trate el proyecto que propone reducir el alcance actual del beneficio.
“Los bahienses no podemos pagar el doble por el gas que ciudades con las mismas condiciones climáticas”, expresó el jefe comunal a través de su cuenta de X, donde además cuestionó que la ciudad pueda quedar excluida del esquema mientras los usuarios continúan aportando al fideicomiso que financia el sistema.
La discusión llegó este jueves al recinto del Senado. La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados y plantea retrotraer la cobertura geográfica de la Zona Fría, lo que dejaría afuera del beneficio automático a Bahía Blanca y otros 93 municipios bonaerenses. En la provincia, el cambio alcanzaría a alrededor de 1,24 millones de hogares.
Susbielles acompañó su publicación con un video en el que insistió con una consigna que ya había utilizado en los últimos días: “Misma temperatura, mismo régimen”.
“Si Bahía Blanca tiene la misma temperatura que Santa Rosa, Viedma, Patagones, Neuquén y todas las zonas no cordilleranas, tiene que pagar la misma tarifa de gas. No tenemos por qué pagar el doble”, sostuvo.
También cuestionó el funcionamiento del fideicomiso que financia el régimen y afirmó que el Gobierno nacional pretende que los usuarios locales continúen aportando aun cuando Bahía Blanca quede excluida de la bonificación.
“Defendemos a Bahía Blanca. Sigamos unidos en este reclamo”, manifestó el intendente, quien además hizo un llamado directo a los legisladores: “Senado de la Nación: todavía están a tiempo de no convalidar este despojo contra Bahía Blanca”.
El proyecto que analiza la Cámara alta contempla que los distritos incorporados con la ampliación de 2021 pierdan el descuento territorial automático. Para determinados sectores vulnerables se prevé un esquema focalizado de asistencia. El Gobierno nacional ha defendido la modificación al sostener que los subsidios no deben ser generalizados y que el régimen vigente se financia mediante un cargo aplicado a los usuarios.
Susbielles ya había expresado esta semana su rechazo a la reforma al remarcar las bajas temperaturas registradas en la ciudad y sostener que la inclusión de Bahía Blanca en el régimen responde a sus condiciones climáticas.
“Vamos a seguir defendiendo lo que nos corresponde. Bahía Blanca es Zona Fría”, concluyó.
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