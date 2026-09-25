La región
Murió una mujer tras un despiste cerca de Puan
La víctima tenía 64 años y viajaba en un Fiat Uno junto a otra mujer, de 69, que sufrió heridas leves.
Una mujer de 64 años murió y otra de 69 sufrió heridas leves como consecuencia de un accidente ocurrido este jueves sobre el camino asfaltado 082, que une las localidades de Puan y Azopardo.
El siniestro se produjo alrededor de las 13.15 del jueves, cuando por causas que son materia de investigación un Fiat Uno, patente AAS-839, despistó sin la intervención de otros vehículos.
Tal como señala FM Radiante, el auto era conducido por Mabel Margarita Villa, de 64 años y domiciliada en Bordenave, quien perdió la vida a raíz de las lesiones sufridas durante el accidente.
En tanto, como acompañante viajaba Olga Argentina Villa, de 69 años y oriunda de Darregueira, quien sufrió heridas de escasa consideración y recibió asistencia médica.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Puan y personal de emergencias médicas del Hospital Municipal. También intervino la Policía Científica de Coronel Suárez con el objetivo de establecer las circunstancias que derivaron en el fatal despiste.
La causa fue caratulada como “lesiones culposas y averiguación de causales de muerte” y quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada del partido de Puan, a cargo de la fiscal Ana Clara Cafasso.
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