"Entiendo la calentura de Gay porque salió en defensa de su gente"

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, se expresó esta mañana LA BRÚJULA 24 con relación al ingreso de la Fase 5 de la cuarentena y analizó los dichos de su par bahiense, Héctor Gay, quien salió al cruce del jefe comunal de Tornquist, Sergio Bordoni, luego de que este marcara una diferencia respecto a las restricciones que establecerá en el acceso a la comarca, según la procedencia.

"Gay está un poco enojado y con razón. La frase que vino desde Tornquist no me pareció muy atinada que digamos. Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera y Bordoni puede hacerlo. Parece discriminatorio decir que a Tornquist pueden ir todos menos los de Bahía Blanca, pese a ser una ciudad que tuvo algunos casos, pero no hay circulación comunitaria", analizó Dichiara, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y fue aún más allá, mostrando su rechazo a la decisión que se busca implementar desde distintos distritos libres de coronavirus: "No estoy de acuerdo con el corredor seguro que quieren armar. Héctor tuvo un rapto de calentura, más una frase del estilo Dichiara que del estilo Gay. Salió en defensa de su comunidad y Creo que fue una reacción que tuvo en el momento y en parte la comprendo".

"La decisión que se tomó en Monte Hermoso fue en beneficio de defender la salud de los montermoseños. El virus ingresa de afuera hacia adentro, tenemos un solo acceso y al no tener casos nos cuidamos. Lamentamos que los bahienses que pagan impuestos no puedan venir a ver sus casas. Pero es la que nos tocó", enfatizó Dichiara en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, aclaró que entrar a Monte para el que tiene domicilio en la localidad es fácil, caso contrario es imposible: "Esto rige hasta el 30 de junio. Luego de esa fecha se verá si se puede flexibilizar".

"No hay una ola de robos como he escuchado malintencionadamente. Hay hechos como todos los años en temporada baja, según el registro policial. El ladrón no puede sacar la mercadería que roba en Monte Hermoso. Puede haber un par de banditas de adolescentes y está siendo investigada. El propietario que sufrió un hecho puede ingresar, a comprobar lo robado y hacer la denuncia. Lo propio para los que sufrieron algún daño en su vivienda por algún temporal", sentenció.

Y puso un ejemplo: "Han existido casos de personas que aseguraba que le habían robado y cuando fuimos a constatar la casa estaba en perfecto estado. Lo utilizaban como excusa para pasar el fin de semana".

"La Fase 5 es casi una liberación total. Nos queda solo gimnasios y boliches bailables. Ayer habilitamos restaurantes y confiterías al 50%. La posibilidad de reuniones familiares de hasta diez personas. Esta es una ciudad con temporada alta y baja muy marcada y solo el 20% de los comercios va a abrir porque no les conviene. Recién lo harán después de la primavera, prefiriendo quedarse encerrado al no poder tener ingreso irrestricto de público. También habilitamos golf, tenis y pádel en su modalidad individual y algunos deportes acuáticos", finalizó Dichiara.