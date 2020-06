Gay: "Si se habilita el turismo en la región y excluyen a Bahía, acá haremos lo mismo"

El intendente Héctor Gay visitó esta mañana los estudios de La Brújula 24.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el jefe comunal se refirió, entre varios otros temas, al presente de la ciudad en torno a las habilitaciones de nuevas actividades.

Consultado respecto del lugar que ocupa hoy Bahía frente a los decretos de Nación y Provincia que dictaminan los pasos a seguir, Gay aseguró que "la diferencia entre uno y otro, más allá de algunos matices, es que de acuerdo a lo que dijo el Gobernador el jueves pasado, tiene que haber un límite de 21 días sin contagios".

"La realidad es que va a ser muy complejo llegar a ese número. Si estás en el día 19 sin casos, por ejemplo, y la Justicia te manda un preso como pasó con Barragán, con coronavirus, se tendría que volver otra vez a 0. En una ciudad grande es muy difícil", resaltó.

Y recordó lo ocurrido desde que comenzó la pandemia. "Cuando nos pasan cosas como las del parque eólico, es difícil. Pero si damos por cierto que el caso del geriátrico es un desprendimiento de ese mismo brote, vemos que estamos hace muchos días sin casos locales".

Por otra parte, afirmó que "lo que se desprende del decreto del Presidente es que damos las condiciones para pasar a una etapa de distanciamiento social, porque el sistema de salud se fortaleció, estamos en unas 70 camas con respiradores, más las 11 del Hospital Naval. Además, la duplicación de casos ayer estaba en 28 días y no hay transmisión comunitaria".

"Pero para nosotros corre el de Kicillof. El propio Presidente manifestó que cada provincia se adapta a su decreto", indicó. "Nosotros hoy estamos en Fase 4, porque lo del geriátrico está contenido, incluso las mujeres infectadas hoy están estables".

En otro tramo de la entrevista, Gay habló de la posibilidad de apertura al turismo en la región y mandó contundente un mensaje. "Vamos a tener que ponernos de acuerdo. Vi un proyecto de cuatro o cinco distritos de la zona, creo que liderado por Tornquist, para permitir el turismos entre ellos nada más".

"Yo creo que eso raya lo discriminatorio. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo con el que viene de Tornquist?. Hace dos semanas el intendente de Suárez me llamó porque un comisionista no pudo entrar a Bahía por un problema con los papeles. Dos días después salió en los medios y dijo que Bahía tendría que haber cerrado todo. No se entiende", expuso.

Y agregó: "Nosotros queremos que la gente de la zona venga porque vienen a comprar o hacerse un estudio. Si en algún momento se decide que haya apertura al turismo y excluyen a Bahía, yo me siento en condiciones de actuar de la misma manera y no dejar entrar a personas de esos distritos. Si no dejan entrar al bahiense a Sierra de la Ventana, el de Sierra no podrá entrar a Bahía tampoco".

Más de Gay en La Brújula 24

Habilitaciones - "Según nos adelantaron de Provincia hoy, podríamos abrir tiendas de ropa y calzado. En su momento mandamos dos protocolos, uno con actividad presencial y otro con el famoso 'take away'. Pero si sale así, hoy estaríamos en condiciones de hacer la interpretación legal para que en esta semana se abran esos comercios".

"La excepción corre para el shopping, Paseo del Sol, Galería Plaza y Visión 2000, que no están contemplados al igual que los gimnasios".

Servicio doméstico - "Una de las pocas restricciones que había era que esa persona concurra a un domicilio por día, es uno de los requisitos. Pero está prácticamente ya habilitado".

Actividad deportiva - "El viernes dimos el visto bueno para las salidas de adultos mayores, aunque no es lo que se está diciendo en Provincia, que aprueba una actividad de 18 a 8. La verdad que yo no siento eso, creo que hay que adecuarnos a las características de cada región".

"La única diferencia que tengo fuerte con Provincia es esa. Yo no voy a tirar por la borda 80 días de aislamiento, pero creo que hay cosas que no pueden evaluarse de la misma manera en todo Buenos Aires".

"Este fin de semana un poco se fue todo de cauce en Bahía, primero porque hay mucha gente que siente hartazgo y cansancio después de tanto tiempo. Segundo porque acompañaban las condiciones meteorológicas y tercero porque hay una sensación de que estamos bien. Pero ahí tenemos que hacer hincapié, porque todavía no pasó".

"El epicentro está en el AMBA y la realidad es que es casi imposible no tener un contacto con Buenos Aires".

Reuniones familiares - "Esa es una diferencia clara de fase 4 y 5. Por ahora no está permitido".

Autorización para circular - "El permiso está vigente, la policía lo está pidiendo después de las 18, antes no se pone demasiado énfasis porque es horario comercial. Bahía Blanca es una de las ciudades con más actividades habilitadas. Hoy se pone más énfasis en el control de los accesos".

Geriátricos - "No son truchos, son no habilitados. No son clandestinos porque alguien sabe que están ahí. Lo que pasó fue que cambió hace 3 semanas la ley, había una que era muy intrincada, muy burocrática".

"Se está esperando la reglamentación. Y ahí es donde, si bien la mayor responsabilidad es de Región Sanitaria, contaría con la colaboración de cada municipio. Estamos pensando en alguna página donde quede indicado cada lugar. Hoy el tema pasa por lo sanitario y no por los papeles. Ya hemos acordado un trabajo en conjunto".

Pesca - "Venimos trabajando por etapas. Tenemos una tercera que no sabemos cuándo la vamos a aplicar, que son aquellos deportes al aire libre y que se hacen entre no más de dos personas, que no tienen riesgo".

Gobierno Nacional - "Me da la impresión de que no hay una idea para salir de la cuarentena. El problema es el mismo que tenemos hace 200 años, que mucho se ve con los ojos de Buenos Aires. Hay un criterio muy centralista, como en la mayoría de las cosas".

"Las tres personas que hablan de lo que hay que hacer en las conferencias, son tres porteños. Yo veo que hay provincias que no tienen ningún caso y se cierran igual. Ahora viene todo lo que tiene que ver con el daño económico, que es muy serio".

