Deportes
Federal A: Olimpo juega la ida de las semis y Villa Mitre inicia la Reválida
El Aurinegro recibe a San Martín de Formosa por la semifinal de ida camino al primer ascenso, mientras que el Tricolor visita a Costa Brava por la primera ronda.
El Federal A tendrá este domingo una jornada clave para los equipos bahienses, con Olimpo y Villa Mitre jugando partidos importantes en distintos caminos del certamen.
En el Roberto Carminatti, Olimpo recibirá desde las 16 a San Martín de Formosa, por la ida de las semifinales de la Fase Campeonato. El Aurinegro buscará hacerse fuerte en casa para quedar bien parado de cara a la revancha y seguir en carrera por el primer ascenso.
El árbitro será José Darío Sandoval, de Concordia. Lo acompañarán Emanuel José Serale, de Córdoba, y Guido Córdoba, de Concordia, mientras que el cuarto árbitro será Lautaro Manuel Paletta, de Tandil.
Olimpo llega a esta instancia después de eliminar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en una serie que le permitió meterse entre los cuatro mejores del camino principal del torneo.
Por su parte, Villa Mitre comenzará su recorrido en la Reválida. El Tricolor visitará a Costa Brava de General Pico desde las 15, en el partido de ida de la primera etapa.
El encuentro tendrá como juez principal a Diego Saúl Novelli, de Tandil. Los asistentes serán Martín Daniel Nardelli, de Luján, y Oscar Ariel Bono, de Junín, mientras que la cuarta árbitra será Camila Romero, de Tandil.
Para Villa Mitre, el objetivo será traer un buen resultado desde La Pampa para luego definir la serie en Bahía Blanca y mantener vivas sus chances en el segundo camino del Federal A.
Domingo 11 de octubre
Semifinales por el ascenso
15:30: Cipolletti-Alvarado de Mar del Plata. Árbitro: Fernando Jesús Rekers.
16:00: Olimpo-San Martín de Formosa. Árbitro: José Darío Sandoval.
Reválida
11:00: FADEP de Mendoza-Atenas de Río Cuarto. Árbitro: Francisco Martín Acosta.
15:00: Costa Brava de General Pico-Villa Mitre. Árbitro: Diego Saúl Novelli.
15:30: Juventud Unida Universitario de San Luis-Sol de América de Formosa. Árbitro: Pablo Federico Núñez.
15:30: El Linqueño-Douglas Haig. Árbitro: Franco David Morón.
16:00: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay-9 de Julio de Rafaela. Árbitro: Jonathan Daniel Correa.
16:00: Boca Unidos-Mitre de Posadas. Árbitro: Guillermo Adrián González.
16:00: Sportivo Atlético de Cañada de Gómez-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Árbitro: Lucas Esteban Rodríguez.
17:30: Sportivo Belgrano de San Francisco-Sarmiento de La Banda. Árbitro: Jorge David Etem.
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