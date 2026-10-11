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Dos detenidos por intentar asaltar a una joven con un cuchillo en plena calle
La víctima, de 22 años, logró escapar y llamar al 911. Los sospechosos fueron interceptados por la Policía tras un seguimiento de las cámaras de seguridad.
Dos hombres de 27 y 29 años fueron detenidos el sábado por la noche, acusados de intentar robarle el celular a una joven a la que amenazaron con un cuchillo en la zona de Italia y Villarino.
Según informaron fuentes policiales, los sospechosos abordaron a la víctima, de 22 años, e intentaron sustraerle el teléfono. Durante el forcejeo, le dañaron la campera, aunque la joven consiguió escapar y dar aviso al 911.
A partir de la denuncia y con la colaboración de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM), efectivos de la Policía Local lograron identificar y seguir los movimientos de los presuntos delincuentes.
Finalmente, los uniformados los interceptaron en Ángel Brunel al 258, donde se concretaron los arrestos. Los detenidos fueron identificados como Kevin Luis Miguel Puentes (27) y Luciano Manuel Beitia Nieto (29).
Ambos quedaron a disposición de la UFIJ N°15, en el marco de una causa por tentativa de robo, desobediencia y resistencia a la autoridad.
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