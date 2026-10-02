Monte Hermoso avanza con un plan para proteger la costa tras los últimos temporales

El Comité de Crisis de Monte Hermoso mantuvo una nueva reunión técnica para avanzar en la planificación de un programa integral destinado a recuperar y proteger la costa, luego de los severos daños provocados por la sudestada y la crecida del mar del pasado 21 de septiembre.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones y contó con la participación de investigadores de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), quienes comenzaron a cruzar información científica con las necesidades de planificación urbana de la ciudad.

La preocupación está centrada en la velocidad con la que se sucedieron los últimos fenómenos meteorológicos. Según explicaron desde el Municipio, la costa soportó dos eventos de ciclogénesis en apenas cuatro meses: el temporal de mayo y el registrado en septiembre.

Esa situación redujo considerablemente los tiempos naturales de recuperación de la playa y obligó a acelerar el análisis de alternativas para proteger el frente marítimo.

De la reunión participaron la directora del IADO, Sandra Botté; el vicedirector Alejandro Vitale; los investigadores Cintia Piccolo y Gerardo Perillo, y la docente e investigadora de la UNS Claudina Di Martino.

“Su participación resulta clave para dar respaldo científico al diagnóstico y diseño de las futuras obras de infraestructura tendientes a proteger la costa”, explicó el secretario de Obras y Servicios Públicos, Marcos Fernández.

Además participaron funcionarios de las áreas municipales de Planeamiento Urbano, Gestión Ambiental, Gobierno, Legal y Técnica, Gestión y Mantenimiento Urbano y Jefatura de Gabinete.

El trabajo también incorporó representantes de los tres bloques del Concejo Deliberante, con el objetivo de darle continuidad institucional al análisis más allá de las distintas fuerzas políticas.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue empezar a definir las bases de un plan de manejo costero integral y sustentable a largo plazo.

La intención es que las eventuales intervenciones no solamente permitan reducir el impacto de futuros temporales, sino también preservar la fisonomía de la rambla y proteger la playa, considerada el principal recurso turístico y ambiental de Monte Hermoso.

El análisis cobra especial relevancia de cara a la próxima temporada de verano, mientras continúa la evaluación de los daños y de las obras que podrían resultar necesarias para recuperar los sectores más afectados del frente costero.