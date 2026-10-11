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Violento incidente en un bowling: dañaron una vidriera y un empleado resultó herido
El hecho ocurrió el sábado por la noche en el local ubicado en Brown 162. Tres hombres fueron detenidos tras resistirse al procedimiento policial.
Tres hombres fueron detenidos el sábado por la noche luego de protagonizar un violento incidente frente a un bowling del centro de nuestra ciudad, donde provocaron daños en una vidriera y un empleado resultó herido en una mano.
El hecho ocurrió pasadas las 23 en el local "Custom", ubicado en Brown 162, cuando los involucrados habrían arrojado trozos de baldosas contra el comercio y provocado daños en uno de sus vidrios, que terminó trizado.
Según informaron fuentes policiales, durante el episodio también resultó lesionado en una mano un trabajador del establecimiento.
Por el momento, se desconocen los motivos que dieron origen a los incidentes, así como las circunstancias en las que se produjo la agresión al empleado.
Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía Local (UPPL) lograron interceptar a los sospechosos en la zona de avenida Colón y Chiclana.
Los sujetos fueron identificados como Basilio Luis Lisci (29), Federico Carlos Cabello (31) y Óscar Rodrigo Ramírez (26), quienes, de acuerdo con el parte oficial, ofrecieron resistencia al procedimiento policial. Los tres quedaron a disposición de la UFIJ N°15, que interviene en la investigación del hecho.
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