Tensión en la Terminal: un chofer que debía llevar a egresados dio positivo en alcoholemia

Un chofer que debía trasladar a un grupo de estudiantes en su viaje de egresados fue desafectado luego de dar positivo en un control de alcoholemia realizado durante esta madrugada en la Terminal de Ómnibus de Bahía Blanca.

Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, el conductor pertenece a la empresa Fecos, cuya unidad había sido contratada por la firma Surland para trasladar a los jóvenes.

El viaje estaba previsto para las 23:15 del sábado, pero antes de la partida personal de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (ex CNRT) realizaron los controles correspondientes a los dos choferes asignados al servicio.

Durante el procedimiento, uno de ellos arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia, por lo que se impidió que continuara a cargo del traslado.

La situación provocó una demora de varias horas, ya que el colectivo permaneció detenido en la terminal hasta después de la 1 de la madrugada. La espera generó un clima de tensión entre los padres de los estudiantes y el personal de la unidad.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el chofer fue finalmente desafectado del servicio y que se debió esperar la llegada de conductores de reemplazo.

Los nuevos choferes también fueron sometidos a los controles de rigor y, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes, el colectivo pudo finalmente emprender el viaje de egresados.