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Plásticos y colillas, los residuos que más aparecen en las playas de Monte Hermoso
El Municipio difundió los resultados de la novena edición del Censo de Residuos de la Costa Bonaerense.
Monte Hermoso participó de una nueva edición del Censo de Residuos de la Costa Bonaerense (RECOBO), una iniciativa destinada a identificar y cuantificar los principales residuos presentes en las playas.
El relevamiento se realizó el domingo 4 de octubre en forma simultánea en Sauce Grande, en el sector de Costanera y Orense, y en Monte Hermoso, en Costanera y Dufaur.
La actividad fue organizada de manera conjunta por el Municipio, la Asociación Civil Vecinos Sauce Grande, el equipo técnico de AquaMarina y el programa Playas Limpias MH.
A partir de las planillas oficiales del censo, los participantes contabilizaron y clasificaron los distintos contaminantes encontrados sobre la superficie relevada.
Según informó la comuna, los fragmentos plásticos y los envoltorios de nylon y celofán fueron los residuos que aparecieron con mayor frecuencia. En un segundo nivel se ubicaron las colillas de cigarrillo.
El relevamiento forma parte del trabajo de la Red Costera Bonaerense, integrada por 22 municipios, que busca consolidar una base de datos común sobre los residuos que llegan a las playas de la provincia.
Los datos preliminares recogidos en los distintos distritos muestran una tendencia coincidente: cerca del 80% de los residuos encontrados a lo largo de la costa bonaerense corresponden a plásticos y colillas.
Desde el Municipio señalaron que este tipo de censos permite fortalecer las políticas de cuidado ambiental, mejorar la gestión de residuos y sostener acciones de concientización vinculadas con la preservación del entorno costero.
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