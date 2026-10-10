Rescataron a nueve perros durante un allanamiento por maltrato animal en Punta Alta

Nueve perros fueron rescatados este sábado durante un allanamiento realizado en una vivienda de Punta Alta en el marco de una causa por presunto maltrato animal.

El operativo se desarrolló durante la tarde en un domicilio ubicado en 9 de Julio al 400 de la vecina localidad y estuvo a cargo de personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) y de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Rosales.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 3 y la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales. Durante el procedimiento, que contó con la presencia de la ayudante fiscal Lorena Villagra y la colaboración de personal de Veterinaria, Defensa Civil y de la Municipalidad, fueron rescatados nueve perros mestizos.

Los animales quedaron bajo resguardo y fueron trasladados al Corralón Municipal para recibir atención y ser sometidos a una evaluación veterinaria. Según la información policial, en principio se encontraban fuera de peligro y sin riesgo de vida.

En el mismo procedimiento, y en cumplimiento de una orden de internación dictada por la autoridad judicial interviniente, una mujer de 52 años que reside en la vivienda fue trasladada al Hospital Municipal Eva Perón para ser evaluada por profesionales de salud mental.