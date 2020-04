"Si no nos juntamos, no quedarán empresas ni sindicatos"

El viernes se vivió una jornada de tensión entre comerciantes bahienses y el sindicato del Empleados de Comercio local. Y los entredichos continúan.

Lo que hubo ayer fue un revuelo importante en el centro, luego de que un empresario decidiera abrir sus zapaterías, sin tener la habilitación. Eso derivó en una intervención por parte del gremio que conduce Miguel Aolita.

"Están exponiendo a los trabajadores a cualquier precio y eso no lo vamos a permitir", sentenció Aolita en este medio, haciendo referencia a las medidas que apuntan a evitar contagios de coronavirus.

Horas más tarde, desde la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca se emitió una nota en la que piden llegar a un acuerdo que contemple algunas pautas, tendientes a preservar las fuentes de trabajo.

Jorge Longoni, de la Corporación, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y señaló que "hemos venido conversando con el sindicato desde que empezó este tema, buscando soluciones a los problemas que se iban planteando".

"Incluso intervenimos ante algunas empresas que tenían problemas para pagar los sueldos de marzo, y ya veníamos planteando la posibilidad de que frente a una causa de fuerza mayor como la que estamos pasando, se pueda suspender a la gente con una reducción del sueldo", sostuvo.

Y agregó: "Creo que ha llegado el momento de que eso ocurra. Entiendo que el gremio tiene que resguardar a sus afiliados, y nosotros tenemos que velar por los empresarios. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si no nos juntamos, no habrá empresas ni afiliados, porque el camino que se vislumbra es el desastre absoluto".

En tal sentido, Longoni aseveró que "los dirigentes tienen que entender que esta situación es irreversible y que las medidas del Gobierno no alcanzan, en especial porque la gran mayoría no llegan. Hay que actuar con mucha responsabilidad, siendo objetivos y tratando de llegar a un acuerdo".

Respecto de la nota presentada, la cual lleva la firma de Martín Garmendia y Jorge Bonacorsi, indicó que "lo que propone son soluciones, las cuales tienen que ser acordadas con el sindicato, y que las entidades nuestras lo puedan refrendar ante el Ministerio de Trabajo".

"Si ellos no entienden que el negocio está cerrado y no entra plata, se van a quedar sin afiliados. El tema no es andar apretando comerciantes en la calle, hay que sentarse a dialogar para llegar a acuerdos", sintetizó.

La nota completa: