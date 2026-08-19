La construcción encabeza la caída del empleo privado en Bahía Blanca

El empleo privado en Bahía Blanca cayó en el segundo trimestre del año, liderado por las bajas del sector construcción, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Los números señalan que, entre abril y junio, el empleo privado bajó el 2,4% en comparación con el mismo período del año pasado, su segundo descenso más pronunciado desde que se comenzó a medir en 2016.

La rama de actividad con la mayor contracción del empleo en el segundo trimestre de 2026 fue la construcción, con una caída del 8%, la más alta para un trimestre desde 2020. Le siguió la industria manufacturera, con un descenso del 4,3%, y servicios financieros y a las empresas con una baja del 3,8%.

Por otro lado, uno de los sectores que más trabajadores reúne, como comercio, restaurantes y hoteles, registró una caída del 0,6%, moderando la baja del 1,1% del trimestre previo.

Las estadísticas oficiales también muestran que la variación del empleo fue distinta según el tamaño de la empresa. Así, las empresas con entre 10 y 49 trabajadores fueron las que más se contrajeron, con una caída del 4,1%.

A pesar de los datos negativos en el nivel de empleo, el 97,8% de las empresas consultadas aseguró que planea mantener su nómina. En tanto, el 1,4% dijo que espera reducirla.

El informe de la Secretaría de Trabajo se basa en la Encuesta de Indicadores Laborales realizada a 200 empresas de la ciudad con un total de 7.809 trabajadores.