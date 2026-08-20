Deportes
Rosario Central quedó eliminado de la Libertadores tras caer ante Corinthians
Perdió 1-0 en Brasil y se despidió en los octavos de final.
Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder este jueves por 1-0 ante Corinthians en el Neo Química Arena de San Pablo, por la revancha de los octavos de final. El encuentro de ida había terminado 0-0 en el Gigante de Arroyito.
El equipo rosarino tuvo oportunidades para cambiar la historia, especialmente durante el segundo tiempo, cuando quedó con superioridad numérica por la expulsión de Raniele a los 12 minutos. El mediocampista recibió la tarjeta roja luego de una revisión del VAR por una infracción sobre Enzo Copetti.
Central buscó aprovechar el hombre de más y acumuló llegadas sobre el arco defendido por Hugo Souza. La ocasión más clara estuvo en los pies de Copetti, quien a los 28 minutos quedó cara a cara con el arquero, pero definió por encima del travesaño.
Cuando el conjunto dirigido por Ariel Holan intentaba inclinar el partido a su favor, Corinthians encontró el gol. A los 34 minutos, Memphis Depay ejecutó un tiro libre desde la izquierda, la pelota llegó a Breno Bidon y el mediocampista definió al primer palo para establecer el 1-0.
En los minutos finales, Rosario Central adelantó sus líneas y buscó el empate con Ángel Di María como uno de los encargados de generar juego y ejecutar las pelotas detenidas. Emanuel Coronel también tuvo una oportunidad que fue contenida por Souza.
El conjunto brasileño resistió con diez jugadores hasta el cierre y aseguró la clasificación. Con el 1-0 en San Pablo y luego de la igualdad sin goles en Rosario, Corinthians avanzó a los cuartos de final y Central terminó su participación en el torneo continental.
Con información de TyC Sports
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