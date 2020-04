"La realidad de las pymes en Bahía es compleja"

Carlos Ferrari, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), afirmó en LA BRÚJULA 24 que "la realidad en Bahía es compleja".

En diálogo con el programa "Una buena razón", Ferrari dijo que "estamos ante un evento mundial en el cual hay características diferentes por países".

"Algunos atendieron más a la economía, no priorizando la salud, pero en Argentina se hizo diferente y los resultados están a la vista. Sin duda hay que priorizar la vida de la gente", enfatizó.

A modo de análisis, explicó que "con respecto a esta crisis que se vio en todo el mundo, ya que incluso desde los satélites el planeta se ve más verde por la falta de actividad, sin duda que traerá recesión económica. Dependerá de qué políticas adopten los gobiernos para paliar esta situación".

"Las pymes atraviesan una situación critica, sin duda, con un plano de inactividad de más del 60%. El Gobierno ha tomado distintas medidas de resguardo, pero algunas faltan llegar y no alcanza", refirió.

Por otra parte, lamentó que "ya veníamos de una situación muy delicada de los 4 años anteriores porque se generó una informalidad en la economía".

"Después está el sistema bancario. Salvo la banca pública y la cooperativa, la privada dispone de fondos pero no están dispuestos a prestar porque las pymes no son sujetos de crédito, están dificultadas para devolver lo que piden. Hay un error por parte del Banco Central en este sentido, esto debería ajustarse de alguna manera. Hoy por hoy una tasa del 24% no es competitiva, debería ser tasa 0", indicó.

