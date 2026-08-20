Messi volvió al gol después de la muerte de su padre en el empate del Inter Miami

Lionel Messi volvió a convertir este miércoles por la noche y lo hizo en un contexto especialmente emotivo. El argentino anotó su primer gol desde la muerte de su padre, Jorge Messi, en el empate 2-2 de Inter Miami frente a Philadelphia Union, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS).

Philadelphia se había puesto en ventaja a los 11 minutos por intermedio de Indiana Vassilev, pero el equipo de Miami reaccionó rápidamente y Messi comenzó a ser determinante. A los 21, envió un centro que Luis Suárez bajó de cabeza para que Daniel Pinter estableciera el 1-1.

Cinco minutos después llegó el momento más significativo de la noche. Messi recibió dentro del área, se acomodó para su pierna izquierda y colocó la pelota contra un palo para dar vuelta el resultado. Sus compañeros se acercaron inmediatamente para abrazarlo después de la conquista.

Fue el primer gol del rosarino desde el fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi, quien murió a los 68 años el pasado 8 de agosto en Rosario. El futbolista había viajado a la Argentina para acompañar a su familia y posteriormente regresó a Estados Unidos para reincorporarse al plantel.

El encuentro terminó 2-2 luego de que Neil Pierre igualara de cabeza para Philadelphia a los 58 minutos. Poco después, Milan Iloski llegó a convertir lo que parecía ser el tercero del conjunto local, aunque la acción fue anulada tras la intervención del VAR por una posición adelantada en el inicio de la jugada.

Messi llegó de esta manera a 13 goles y nueve asistencias en 17 partidos disputados durante la actual temporada de la MLS. Además, quedó a un tanto de Petar Musa en la pelea por ser el máximo goleador del campeonato.

El empate permitió además que Inter Miami cortara una racha de tres derrotas consecutivas en todas las competencias. El conjunto de Florida quedó con 39 puntos y se mantiene en el segundo puesto de la Conferencia Este.