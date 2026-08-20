Destacada B
Cinematográfica persecución: escapó en moto, descartó un arma y terminó detenido
Un joven de 22 años cayó esta madrugada en el Barrio Luján. En plena huida arrojó un revólver, pero fue interceptado a unas diez cuadras.
Una cinematográfica persecución se registró durante la madrugada de este jueves entre el Barrio San Roque y el Barrio Luján, terminando con un joven de 22 años detenido, un arma de fuego secuestrada y una motocicleta retenida por falta de documentación.
Todo comenzó alrededor de la 1.15, cuando efectivos del Cuerpo Motorizado de la Policía Local realizaban tareas de prevención e intentaron identificar al conductor de una motocicleta que circulaba por Ayacucho al 2400.
Lejos de detenerse, el motociclista aceleró y emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles del sector. Durante el seguimiento, al llegar a inmediaciones de Pablo Acosta al 900, el joven descartó un arma de fuego.
Finalmente, los policías lograron interceptar y detener a Fernando Nicolás Grimalt, de 22 años, quien circulaba en una Mondial LD 110 MAX acompañado por Melina Abigail Tarabelli, de 23.
En el operativo se secuestró un revólver calibre .22 marca Pasper FCA. Armas, sin numeración de serie, que según se informó se encontraba apto para el disparo. Además, tenía ocho municiones intactas del mismo calibre.
La motocicleta también fue secuestrada por personal de Control de Tránsito Urbano debido a que no contaba con la documentación reglamentaria para circular.
Grimalt quedó a disposición de la Justicia acusado de desobediencia e infracción al artículo 189 bis, inciso 3°, del Código Penal, además de infracciones a la Ley 24.449. Intervienen la UFIJ N° 15, el Juzgado de Faltas Municipal y la Comisaría Séptima.
Sigue en terapia intensiva el motociclista que chocó a una camioneta de Gendarmería
El Gobierno frenó el plan para impulsar los créditos hipotecarios con fondos de Anses
Cinematográfica persecución: escapó en moto, descartó un arma y terminó detenido
Guido Kaczka apostó a los famosos en Es mi sueño y le ganó a Telefe en el rating
Messi volvió al gol después de la muerte de su padre en el empate del Inter Miami
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
Motociclista herido tras un fuerte choque contra una camioneta de Gendarmería
-
Noticias B24 horas ago
Liberaron a la mujer que mordió a un patovica en un boliche: "Me defendí"
-
Noticias B12 horas ago
Un intercambio de ropa pactado por redes terminó en asalto: hay dos detenidos
-
Noticias B22 horas ago
Exclusivo: la declaración de la testigo más directa de la muerte de Cafasso
-
Noticias B21 horas ago
Caso Facundo: denunciaron por falso testimonio a los testigos que dijeron ver secuestrado a Astudillo
-
Noticias B18 horas ago
La Armada sumará drones y aviones para reforzar la vigilancia del Mar Argentino, Malvinas y la Antártida
-
Noticias B14 horas ago
Crimen de Santiago Vega: cerró el bar donde se encontraba antes de que le dispararan
-
Uncategorized14 horas ago
Se anticipa un jueves ventoso: emitieron alerta amarilla