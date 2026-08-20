Cinematográfica persecución: escapó en moto, descartó un arma y terminó detenido

Una cinematográfica persecución se registró durante la madrugada de este jueves entre el Barrio San Roque y el Barrio Luján, terminando con un joven de 22 años detenido, un arma de fuego secuestrada y una motocicleta retenida por falta de documentación.

Todo comenzó alrededor de la 1.15, cuando efectivos del Cuerpo Motorizado de la Policía Local realizaban tareas de prevención e intentaron identificar al conductor de una motocicleta que circulaba por Ayacucho al 2400.

Lejos de detenerse, el motociclista aceleró y emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles del sector. Durante el seguimiento, al llegar a inmediaciones de Pablo Acosta al 900, el joven descartó un arma de fuego.

Finalmente, los policías lograron interceptar y detener a Fernando Nicolás Grimalt, de 22 años, quien circulaba en una Mondial LD 110 MAX acompañado por Melina Abigail Tarabelli, de 23.

En el operativo se secuestró un revólver calibre .22 marca Pasper FCA. Armas, sin numeración de serie, que según se informó se encontraba apto para el disparo. Además, tenía ocho municiones intactas del mismo calibre.

La motocicleta también fue secuestrada por personal de Control de Tránsito Urbano debido a que no contaba con la documentación reglamentaria para circular.

Grimalt quedó a disposición de la Justicia acusado de desobediencia e infracción al artículo 189 bis, inciso 3°, del Código Penal, además de infracciones a la Ley 24.449. Intervienen la UFIJ N° 15, el Juzgado de Faltas Municipal y la Comisaría Séptima.