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El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo
Empresarios y sindicatos se reunirán el 28 de agosto para discutir una actualización del particular que actualmente está fijado en $376.600.
El Gobierno nacional convocó al Consejo del Salario para el próximo viernes 28 de agosto, con el objetivo de discutir una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y los valores de las prestaciones por desempleo. El encuentro se realizará de manera virtual y reunirá a representantes sindicales y empresarios.
La convocatoria quedó formalizada mediante la Resolución 1/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La medida no establece por el momento ningún incremento, sino que abre la negociación para determinar los montos que regirán durante los próximos meses.
Resolución 1/2026 by gaby22mcbj
La jornada comenzará a las 10 con la reunión de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo. Allí se analizarán las propuestas para modificar el piso salarial y los límites correspondientes al seguro de desempleo.
Posteriormente, a las 12.30, se realizará la sesión plenaria ordinaria del Consejo, donde serán evaluadas las propuestas elevadas por la comisión. En caso de ser necesario, quedó prevista una segunda convocatoria para las 14 del mismo día.
Actualmente, el salario mínimo se encuentra en $376.600 mensuales para los trabajadores que cumplen una jornada legal completa y en $1.883 por hora para los jornalizados. Esos valores rigen desde el 1° de agosto y corresponden al último tramo del esquema fijado por el Gobierno a fines de 2025.
En cuanto a la prestación por desempleo, el esquema vigente establece que equivale al 75% de la mejor remuneración mensual neta percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral. El beneficio no puede ser inferior al 50% del salario mínimo ni superar el 100% de ese valor.
El Consejo del Salario está integrado por 16 representantes de los trabajadores y otros 16 del sector empresario, además de la participación del Gobierno. La reunión del 28 de agosto definirá si existe acuerdo entre las partes para establecer los nuevos valores o si, ante la falta de consenso, el Ejecutivo deberá fijarlos nuevamente.
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