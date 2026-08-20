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Milei dijo que la inflación cayó 85% durante su Gobierno y que "la economía está creciendo"
El Presidente cerró el Council of the Americas ante empresarios y defendió su programa económico. También comparó sus resultados con los de Mauricio Macri y volvió a cuestionar a Cristina Kirchner.
Javier Milei aseguró este jueves que la inflación cayó 85% desde que asumió la Presidencia y afirmó que “la actividad económica está creciendo”, durante el discurso de cierre del Council of the Americas ante empresarios y referentes del sector privado.
El mandatario utilizó una serie de datos para defender el rumbo de su programa económico y trazó una comparación con la gestión de Mauricio Macri.
Según planteó, el expresidente recibió una inflación anual del 26,9% y terminó su mandato con un registro de 53,8%. “La duplicó”, señaló Milei durante su exposición.
Luego contrapuso esas cifras con las de su administración. Recordó que asumió con una inflación anual de 211,4% y sostuvo que desde entonces logró reducirla un 85%.
En ese contexto, el Presidente volvió a destacar la evolución de la actividad y afirmó ante los empresarios presentes que la economía argentina se encuentra en crecimiento.
El discurso tuvo lugar durante el cierre del Council of the Americas, tradicional encuentro que reúne a funcionarios, empresarios e inversores y que este año volvió a tener como uno de sus principales ejes la marcha de la economía argentina.
Durante su intervención, Milei también volvió a apuntar contra Cristina Kirchner, a quien calificó de “presidiaria”.
Además, tal como señala TN, anticipó que realizará un nuevo recital para celebrar la desaceleración de la inflación, uno de los indicadores que el Gobierno presenta como principal resultado de su gestión.
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