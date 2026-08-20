Detienen a uno de los autores de una violenta entradera en Universitario

Un hombre de 32 años fue detenido, acusado de participar en un violento asalto ocurrido el 12 de agosto en una vivienda de Córdoba al 300, donde dos delincuentes golpearon y ataron de manos a una mujer para sustraerle distintos elementos de valor.

La investigación estuvo a cargo de personal de la DDI Bahía Blanca, que logró identificar a uno de los presuntos autores como Carlos Fabián Sánchez a partir de declaraciones testimoniales y del análisis de imágenes registradas por cámaras particulares y por el sistema de monitoreo del CeUM.

De acuerdo con la información policial, los investigadores determinaron además que Sánchez se habría movilizado para cometer el robo en una motocicleta Honda CG Titan.

La Policía estableció que el acusado había salido de la Unidad Penitenciaria N° 4 de Bahía Blanca el pasado 4 de agosto, luego de cumplir una condena por dos robos agravados. Ocho días después se produjo el hecho por el cual ahora es investigado.

En el marco de la causa, este jueves se realizó un allanamiento en una vivienda de Segunda España al 2000, donde los efectivos encontraron elementos que habían sido denunciados como sustraídos durante el asalto.

También secuestraron prendas de vestir que, según la investigación, habría utilizado el sospechoso al momento del hecho y otros elementos que estarían relacionados con distintos delitos ocurridos en la ciudad.

Tras el procedimiento, Sánchez quedó detenido y a disposición de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial Bahía Blanca.