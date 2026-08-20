Un nene de 5 años permanece internado en el Hospital Penna por un cuadro de SUH

Un niño de 5 años oriundo de Cabildo permanece internado en el Hospital Penna por un cuadro de síndrome urémico hemolítico (SUH), según indicaron a La Brújula 24 fuentes sanitarias.

De acuerdo con la información suministrada a este medio, el menor ingresó en grave estado durante el último fin de semana y actualmente permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, donde su evolución es seguida de cerca por el equipo médico.

Durante las últimas horas mostró una leve mejoría que los profesionales vinculan con un cambio en la medicación. Además, comenzó a recibir hemodiálisis, un tratamiento que se espera contribuya favorablemente a su evolución.

En paralelo, las autoridades sanitarias trabajan para determinar cuál fue la fuente de contagio que originó el cuadro. Por el momento no se brindaron mayores precisiones sobre su estado general.