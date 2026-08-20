Anuncian un paro docente para la próxima semana

La conducción de Suteba Bahía Blanca anunció un paro docente de 24 horas para el próximo miércoles 26 de agosto, en coordinación con otros sectores de trabajadores estatales.

La medida forma parte de lo que el espacio sindical llamó “48 horas de lucha” y comenzará el martes 25 con una jornada de protesta que, en el caso de Bahía, incluirá acciones vinculadas con IOMA.

Según informaron desde el sector, la resolución surgió de una instancia de participación que reunió a 7.833 docentes de 36 distritos bonaerenses y comprende a seccionales conducidas por la Multicolor, entre ellas Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre, además de los representantes de otros distritos.

Entre los principales reclamos aparece la reapertura urgente de paritarias y un salario inicial de $1.600.000 para un preceptor, junto con la equiparación de módulos y horas cátedra y una actualización mensual de los ingresos de acuerdo con la inflación. También plantearon la devolución de los descuentos aplicados por días de paro, el respeto al derecho de huelga y medidas para atender el endeudamiento de los trabajadores de la educación.

La lista de demandas incluye además el cumplimiento de los certificados médicos y el régimen de licencias, la ampliación del listado de enfermedades crónicas y mejoras en las prestaciones de IOMA.

Otro de los puntos está relacionado con el Servicio Alimentario Escolar: reclaman que sea universal y que se incremente tanto la calidad como la cantidad de las raciones. Asimismo, se pronunciaron en defensa del Instituto de Previsión Social (IPS), reclamaron una agilización de las jubilaciones docentes y pidieron la implementación de un boleto educativo gratuito para docentes y auxiliares.

Entre las consignas también figuran el rechazo a las reformas educativas que cuestionan en distintos niveles de enseñanza, un mayor presupuesto para educación y salarios y el pedido de continuidad de las medidas de fuerza a nivel nacional.

La convocatoria incluye además expresiones de solidaridad con conflictos docentes y sindicales de otras provincias y sectores, y el reclamo a CTERA y SUTEBA para que continúen con un plan de lucha.

De esta manera, el martes 25 habrá una jornada de protesta, mientras que el miércoles 26 el gremio llevará adelante un paro docente de 24 horas en coordinación con otros sindicatos.